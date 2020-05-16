Коронавирус
РИА НовостиПравительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается на сайте правительства.РБК09:43
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Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»
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Охранник московского магазина ранил двух человек из пистолета
Охранник магазина в Москве ранил двух человек из травматического пистолета.
Lenta.ru 19:02
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News.ru вчера в 10:19
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru вчера в 11:23
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ вчера в 04:00
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16 мая выявили 64 новых заболевших коронавирусом в Новосибирске
По данным оперативного штаба на 10:00 субботы, 16 мая на территории Новосибирской области за сутки еще у 64 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 03:18
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В санатории «Бодрость» (Екатеринбург) развернут обсерватор для зараженных коронавирусной инфекцией.
ИА Красная Весна 13:15
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском вчера в 03:23
Театры
Театральные премьеры в Петербурге перенесли на полгода
Генеральный директор театра музыкальной комедии в Петербурге Юрий Шварцкопф сообщил, что все премьеры театра перенесли на полгода.
АиФ Санкт-Петербург 10:42
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V
В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями.
Inc-news.ru 14 мая в 13:01
Общество
В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных
Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico.
Коммерсантъ 17:43
Здоровье
Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус
Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 20:45
Здоровье
Глава Минздрава Дагестана заявил о смертях 40 врачей от пневмонии и COVID
Более 40 врачей в Дагестане умерли от пневмонии и коронавирусной инфекции.
РБК 20:38
Политика
Бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов умер из-за коронавируса
Экс-сенатор Совета Федерации от Удмуртии и бывший руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Виктор Шудегов умер в результате заражения коронавирусом.
РБК 16:50
Энергетика
В России появится новый нефтегазовый регион
Небогатая Калмыкия может со временем стать серьезным нефтегазовым регионом России.
Российская газета 00:00
Общество
Минобрнауки осудило романы студентов с преподавателями
Интерфакс вчера в 11:32
Общество
Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов
Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях.
Газета.Ru вчера в 13:08
Общество
Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах
Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.
РБК 20:48
Общество
Первые испытания вакцины от коронавируса начнутся в Канаде
«Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса», — приводит ТАСС заявление премьер-министра страны Джастина Трюдо.
Телеканал 360° 12:25
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Ольга Бузова вспомнила свой первый день на шоу «Дом-2»
Ольга Бузова сегодня решила вспомнить свой первый день на телевидении — в роли участницы телепроекта «Дом-2».
Вокруг ТВ вчера в 13:12
Общество
В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам
Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.
ТАСС 09:40
Политика
Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России
Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.
РИА Новости 16:24
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал потерю веса симптомом рака
Главный онколог Минздрава России назвал потерю веса симптомом рака.
Evo-rus.com 14:51
Наука
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Ученые из американской биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics заявили о том, что нашли антитело, способное полностью заблокировать коронавирус.
РИА Новости 12:51
Космос
99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря
Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.
Первый Тульский 19:15
Общество
Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом
Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом.
News.ru 17:00
Фигурное катание
Тарасова жестко оскорбила Роднину
Газета.Ru 08:54
Общество
Власти Италии с 3 июня откроют границы
Итальянское правительство с 3 июня собирается снять запрет на передвижение между регионами и открыть границы страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета министров.
Аргументы и Факты 00:35
Общество
В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса
Владивосток, 16 мая 2020, 09:46 — REGNUM В Приморском крае за прошедшие сутки выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 16 мая на сайте регионального правительства.
REGNUM 02:46