с чего всё началось

Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.

Экономика Barrick Gold продала последний актив в России Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса. 15

Происшествия 16 мая выявили 64 новых заболевших коронавирусом в Новосибирске По данным оперативного штаба на 10:00 субботы, 16 мая на территории Новосибирской области за сутки еще у 64 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. 14

Театры Театральные премьеры в Петербурге перенесли на полгода Генеральный директор театра музыкальной комедии в Петербурге Юрий Шварцкопф сообщил, что все премьеры театра перенесли на полгода.

Игры В Epic Games Store началась бесплатная раздача GTA V В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача премиальной версии игры GTA V, в которую войдет сюжетная компания и мультиплеер со всеми дополнениями. 881

Общество В Европарламенте сообщили о масштабной утечке данных Информация о более чем тысяче сотрудников и членов Европарламента попала в открытый доступ, сообщает Politico. 1

Здоровье Россиянам объяснили правила подготовки к тесту на коронавирус Руководитель группы медицинской экспертизы «Инвитро» Татьяна Панкратова рассказала, как правильно готовиться к сдаче теста на антитела к коронавирусу.

Общество Работникам Volkswagen в Калуге предложили уволиться за шесть окладов Руководство автомобильного завода компании Volkswagen в Калужской области в связи с запланированным сокращением предложило выплатить шесть месячных окладов сотрудникам, которые согласятся написать заявление об уходе по собственному желанию до вечера пятницы, сообщил Профсоюз АСМ завода в социальных сетях. 28

Общество Вирусолог назвал способы избежать заражения коронавирусом в магазинах Ранее в мае в Российской академии наук заявили, что для дезинфекции продуктов из магазинов лучше всего использовать спиртосодержащие средства.

Общество В Иркутской области произведут перерасчет стимулирующих выплат медикам Сотрудники медицинских учреждений в Иркутской области, которые работают с заразившимися коронавирусом пациентами, получат стимулирующие выплаты с учетом перерасчета до 18 мая, об этом на совещании в субботу сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

Политика Bloomberg изменил название статьи о смертности после критики России Агентство Bloomberg изменило название статьи о смертности от коронавируса в России после комментария официального представителя МИД Марии Захаровой. 245

Космос 99 лет назад на Земле произошла мощнейшая магнитная буря Мощнейший выброс энергии устремился к нашей планете. 3 суток магнитное поле Земли буквально «сотрясалось» от этой внезапной атаки.

Общество Эксперт обвинил власти США в медлительности в борьбе с коронавирусом Директор американской общественной Коалиции учреждений долгосрочного ухода Ричард Дж. Моллот заявил о слишком медленной реакции властей США в борьбе с коронавирусом. 5

Общество Власти Италии с 3 июня откроют границы Итальянское правительство с 3 июня собирается снять запрет на передвижение между регионами и открыть границы страны, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Совета министров. 74