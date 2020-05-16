Коронавирус

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Правительство разъяснило, как будут рассчитываться федеральные стимулирующие доплаты медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
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При расчете федеральных стимулирующих доплат медработникам за работу с пациентами, у которых выявлен коронавирус, не будет учитываться фактор времени, сообщается
 на сайте правительства.
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