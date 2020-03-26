Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.

с чего всё началось

Белоусов уточнил, что это будут «короткие кредиты». По его словам, они будут рассчитаны на полгода.

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

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