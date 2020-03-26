Коронавирус
РБКПравительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Сам проект, как отметил Белоусов, будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк. РБК направил запросы в Сбербанк и ВТБ. Также Белоусов заявил, что власти не намерены запускать процедуру банкротства тех предприятий, которые через полгода не смогут выплатить налоги.
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с чего всё началось
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.РБК07:18
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Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат
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