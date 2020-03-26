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РБКРБКПравительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Сам проект, как отметил Белоусов, будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк. В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
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с чего всё началось

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБК07:18

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Вести.Ru07:35

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

ТАСС07:58

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Появились первые фотографии российской Lada от украинского ЗАЗ. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

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Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году

Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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