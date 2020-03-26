Коронавирус
РБКПравительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Сам проект, как отметил Белоусов, будет реализован с помощью кредитной линии, которую открыл Центральный банк. В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.РБК07:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат
Будущее России. Национальные проекты07:14
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество
Глава Минздрава рассказал о состоянии Лещенко
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире Первого канала заявил, что состояние певца Льва Лещенко улучшилось, он не нуждается в высокой кислородной поддержке.
Здоровье
У главврача пермского онкодиспансера заподозрили коронавирус
В Пермском крае с подозрением на коронавирус госпитализировали главврача регионального онкодиспансера Максима Мезенцева.
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Общество
«Машины везут гробы»: врач рассказала о «страшной ситуации» в Италии
Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова в программе "60 минут" назвала катастрофической ситуацию с коронавирусом в стране.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Армия и оружие
На видео попали учения войск РХБ защиты против коронавируса
По приказу президента России Владимира Путина, войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) должны провести учения по устранению угроз, связанных с распространением коронавирусной инфекции в срок с 25 по 28 марта, сообщает телеканал «Звезда».
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Театры
Домогаров со скандалом ушел из МХАТа
Армия и оружие
Турецкие силы лишили курдов воды на фоне пандемии
Управляемые курдами районы на севере Сирии долгое время были препятствием для планов турецкого руководства по созданию так называемой буферной зоны.
Общество
Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.
Политика
Путин подчеркнул взаимосвязь здоровья россиян и экономики страны
Важнейшей задачей страны в условиях пандемии коронавируса является сохранение жизни и здоровья граждан, но для этого нужны ресурсы, которых не будет, если экономика "будет ложиться", заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика
Налог на проценты по вкладам в 1 млн и более введут в 2021 году
Ввести налог 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн рублей планируется только с 2021 года, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Политика
Саммит G20 впервые прошел в формате видео-конференции
26 марта состоялся первый в истории саммит G20 в формате видео-конференции.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая заявила о болезни
Популярная певица Наталья Ветлицкая уже более 15 лет проживает в Испании.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
Российская колонна с военными медиками в Италии попала на видео
Общество
В Ростове-на-Дону начали строить инфекционный медицинский центр
В Ростове-на-Дону начали возводить инфекционный медицинский центр. Учреждение планируют задействовать при лечении заболевших коронавирусом.
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило полмиллиона человек
По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Гаджеты
Snapdragon 865 не появится в смартфонах от Google, Nokia и LG
Три компании – LG, Nokia и Google – отказались от использования в своих гаджетах 865-го чипа серии Snapdragon, являющегося в настоящее время флагманом по возможностям и производительности.
Шоу-бизнес
В сеть слили фото с подтверждением измены Эмбер Херд Джонни Деппу
В сеть слили фото, ставшие подтверждением измены актрисы Эмбер Херд бывшему мужу Джонни Деппу. Об этом сообщает издание Daily Mail.