Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUПравительство определило направления инвестиций средств ФНБ

Правительство планирует в период с 2020 по 2022 годы вложить в данные направления около 1 трлн рублей, позже эта сумма может увеличиться. При вложениях в инфраструктурные проекты доля средств ФНБ не может превышать 20% всех привлеченных средств.
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Минфин предложит Минэкономразвития критерии выбора проектов для инвестирования из ФНБ

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Сборная Швеции высмеяла Вяльбе за четыре беременности в сборной России

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В ситуации с Крымом США могли бы помочь Украине, заявил в интервью польской Gazeta Wyborcza, французской Le Monde и немецкой Spiegel президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика

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Супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина стала получать угрозы

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Путин запустил газопровод «Сила Сибири»

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На Кубани судья, оскорбивший участницу заседания, подал в отставку

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Ученые Чукотки выяснят, кто написал «Т-34» на белом медведе

Чукотские ученые выясняют, кто и где снял видео с белым медведем, на правом боку которого черной краской написано "Т-34".
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Диана Шурыгина официально развелась с мужем

Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
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Marca: Месси выиграл «Золотой мяч»-2019

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча»-2019.
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Голландская прокуратура обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха

Голландская прокуратура направила российским властям свои заключения относительно ситуации вокруг жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, проходящего подозреваемым по делу MH17.
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Стали известны 12 участников Матча звезд КХЛ

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ГИБДД хочет пересадить водителей на общественный транспорт

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