Экономика
ГЛАС.RUПравительство определило направления инвестиций средств ФНБ
Правительство планирует в период с 2020 по 2022 годы вложить в данные направления около 1 трлн рублей, позже эта сумма может увеличиться. При вложениях в инфраструктурные проекты доля средств ФНБ не может превышать 20% всех привлеченных средств.
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Спорт
Сборная Швеции высмеяла Вяльбе за четыре беременности в сборной России
В сезоне-2019/20 не принимают участие четыре лыжницы из сборной России — Юлия Белорукова, Елена Соболева, Татьяна Алешина и Анастасия Седова, все они взяли паузу по причине беременности.
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Эпатажная блогер и звезда российских ток-шоу Диана Шурыгина несколько недель назад официально подтвердила, что расстается со своим законным мужем Андреем Шлягиным.
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Завершилось голосование болельщиков по определению 12 первых участников Матча звезд КХЛ в Москве.
Общество
Никас Сафронов прокомментировал инцидент с застрявшим в туалете сыном
Известный художник Никас Сафронов назвал негодяем снявшего на видео инцидент с сыном, 29-летним пианистом Лукой Сафроновым-Затравкиным, во время перелета из Казани в Москву, и опроверг влияние его веса на проблему.
Кино
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Транспорт
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