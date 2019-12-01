Экономика
Piter.tvПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты.
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Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
Политика
Савченко рассказала, кто звал ее замуж
Единоборства
Рахим Чахкиев вызвал на бой Александра Емельяненко
Олимпийский чемпион по боксу 2008 года Рахим Чахкиев вызвал сегодня на бой бойца MMA Александра Емельяненко после того, как тот, победив пауэрлифтера Михаила Кокляева, заявил, что готов боксировать и с другими желающими бросить ему вызов спортсменами.
Экономика
Индекс обрабатывающих отраслей России упал до минимума за 10 лет
Компания рассчитала сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка — в ноябре он опустился на 1,6 балла (с 47,2 балла в октябре до 45,6 балла в ноябре).
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Происшествия
В Астраханском порту потушили пожар на иранском судне
Возгорание на иранском судне VAFA-2 (порт приписки - Исламская Республика Иран) в Астраханском южном порту полностью ликвидировали, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Политика
Госдеп США призвал Евросоюз «противостоять угрозам» России и Китая
Госдепартамент США поздравил новое руководство Еврокомиссии и Евросовета с вступлением в должности, а также призвал их противостоять "совместным вызовам безопасности" и "угрозам" со стороны России, Китая и Ирана.
Происшествия
В Москве проверяют ГУМ, ЦУМ и восемь судов из-за угроз о «минировании»
Торговые комплексы ГУМ, ЦУМ и восемь районных судов проверяют в Москве после анонимных угроз о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Политика
Бывший депутат гражданин Германии
Бывший депутат Государственной Думы и экс-комиссар молодежного движения "Наши" Роберт Шлегель стал гражданином Германии.
Футбол
Бистрович ожидает «тяжелой и упорной» игры против «Арсенала»
Думаю, что и на этот раз игра будет очень тяжелая и упорная, — приводит слова Бистровича официальный Twitter ЦСКА.
Происшествия
Суд отклонил жалобу Голунова на следователей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин жаловался суду на волокиту: по его словам, следователь не торопится расследовать этот случай, до сих пор не возбудил уголовное дело именно по этому факту, не признал Голунова потерпевшим и не ознакомил с уже полученными материалами.
Происшествия
Обстрелянный в Киеве автомобиль принадлежал депутату
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о том, что Украина древнее России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что государственность его страны якобы на 300 лет древнее русской.
Политика
Украина готова к переговорам по газу, заявили в Минэнерго Украины
Следующая трехсторонняя встреча по газу РФ, Еврокомиссии и Украины может пройти 5 декабря, заявил в понедельник на брифинге глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Гаджеты
Первые изображения Huawei P40 Pro появились в сети
В сети появились изображения Huawei P40 Pro. На них можно разглядеть, как будет выглядеть верхняя часть нового смартфона, пишет IXBT.com.
Политика
Зеленский заявил о несогласии с условиями Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский не может согласиться с прописанной в Минских договоренностях первоочередностью выборов в Донбассе.
Политика
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке
Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Происшествия
Танкер и сухогруз столкнулись в акватории Дона
По словам источника, на борту танкера и сухогруза находятся по 12 человек, по предварительным данным, пострадавших нет.
Общество
Жириновский признался в употреблении наркотиков
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский признался, что употреблял наркотики разных видов.
Политика
Глава ДНР предложил сделать единственным государственным русский язык
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил закрепить в конституции статус единственного государственного языка за русским, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Народного совета ДНР.
Футбол
Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС
В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
Финансы
Курс доллара сегодня: декабрь начался с падения рубля
Курс доллара 2 декабря вырос на открытии торгов Московской биржи по сравнению с показателями закрытия.
Происшествия
В Екатеринбурге СК устанавливает причастных к убийству ребенка
Следствие устанавливает других людей, причастных к убийству ребенка в Екатеринбурге, сообщила в понедельник гособвинитель в ходе заседания суда по мере пресечения отцу убитого ребенка Ивану Казанцеву.
Спорт
Глава ФТАР поручил срочно провести расследование по материалам НТВ
Как отмечается в заявлении на сайте ФТАР, федерация намерена в срочном порядке запросить все сведения, имеющиеся у журналистов телеканала НТВ, а также обратиться во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) за содействием в проведении данного внутреннего расследования.
Политика
Трампа разозлили слова Макрона о «смерти мозга НАТО»
Президент США Дональд Трамп разозлился из-за слов французского лидера Эммануэля Макрона о «смерти мозга НАТО».
Здоровье
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты
Врачи ОДКБ пожаловались свердловскому губернатору на низкие зарплаты Медики написали обращение, в котором рассказали, что руководство больницы не соблюдает «майские указы».
Гаджеты
Xiaomi выпустила новую версию бестселлера Redmi Note 8 Pro
Вслед за «космическим» сиреневым Redmi Note 8, компания Xiaomi начала продажи новой версии старшей модели — Redmi Note 8 Pro.