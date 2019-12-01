Правительство решило, куда вложить триллион из Фонда национального благосостояния. Минфин опубликовал проект закона об инвестировании денежных средств ФНБ. Вложения можно будет направить на внутренние самоокупаемые инфраструктурные проекты.

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

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