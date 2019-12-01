Финансы
ВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Политика
В Киеве выразили готовность «принять пару областей» России
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Артем Дзюба: «Одни лают и хрюкают, другие выигрывают»
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Компания Xiaomi объявила о существенном снижении цены для 43-дюймового телевизора Xiaomi Mi TV 4X в Китае. изначально модель предлагалась примерно за 213 долларов в пересчёте по текущему курсу.
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В Крыму закрылся роскошный отель Ротару
В Крыму закрылась гостиница «Вилла София», которая принадлежит украинской певице Софии Ротару.
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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо
В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
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Россия призвала НАТО пересмотреть сложившиеся отношения
Россия предложила НАТО пересмотреть двусторонние отношения ради решение серьезных военных вопросов.
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Немецким профессором, медицинским директором Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета города Мюнхен Мартином Галле выявлены и названы четыре главных врага наших кровеносных сосудов.
Гаджеты
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Что касается младшей версии Redmi K30, то инсайдер подтвердил информацию, о процессоре и дисплее.
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Шоу-бизнес
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Анна Семенович стала гостьей передачи «Секрет на миллион». В эфире НТВ певица рассказала, что из-за болезни делала операцию на груди.
Происшествия
Беременная женщина выжила в ДТП с автобусом — с ребёнком всё в порядке
Беременная женщина выжила в упавшем с моста автобусе в Сретенском районе Забайкальского края, ребёнка удалось сохранить, рассказал 2 декабря журналистам супруг женщины Александр Чернявский.
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Занятия на три дня прекратят в школе в Ломах из-за ДТП под Сретенском
В Ломовской школе в Сретенском районе будут на три дня прекращены занятия из-за ДТП с автобусом.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Зейском районе Приамурья увеличилось
Трагедия произошла утро в понедельник, 2 декабря, на автомобильной трассе в Зейском районе Приамурья.
Общество
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Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
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Экономика
Дагестан стал аутсайдером по освоению средств на нацпроекты
Бюджетные средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, в Дагестане освоены лишь на 25,9%. Ниже показатель исполнения расходов, согласно исследованию, лишь в Магаданской области (14,9%) и Еврейской автономной области (23,6%).
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала, чем занялась после распада «Уральских пельменей»
Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга короля Малайзии обратилась в полицию из-за угроз сыну
Бывшая супруга короля Малайзии, обладательница титула «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина написала заявление в правоохранительные органы из-за поступившей информации о готовящемся преступлении в адрес ее сына, сообщает 1 декабря «Интерфакс» со ссылкой на ее представителя, правозащитника Ивана Мельникова.
Общество
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Сарри рассчитывает, что «Золотой мяч» достанется Роналду
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Названы изменения для автомобилистов России с 1 декабря
С 1 декабря 2019 года в РФ вступают в силу новые законы и правила.