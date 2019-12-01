Финансы

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ru16:57

Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

РБК15:59

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомости16:04

Фондовый рывок

Российская газета09:58

Стало известно, куда будет вложен триллион из ФНБ

Накануне.Ru21:17
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В Забайкалье объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом

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Михалкова рассказала о жизни после ухода из «Уральских пельменей»

Экс-участница комедийного шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о своей жизни после ухода из коллектива.
iReactor 20:55
Общество

Минюст предложил ужесточить санкции за задержку зарплат

В настоящее время административный кодекс предусматривает для компаний штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, и в большинстве случаев эта санкция одинакова при задержке зарплаты и одному работнику, и тысяче.
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Происшествия

Число погибших при перестрелке с наркокартелем в Мексике достигло 14

Газета.Ru вчера в 23:08
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК 17:11
Армия и оружие

РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

Известия 18:30
Игры

Rockstar распродаёт GTA V и Red Dead Redemption 2 с огромными скидками

С полным списком игр, которые участвуют в акции, можно ознакомиться на официальном сайте онлайн-магазина Rockstar.
Ferra вчера в 04:47
Происшествия

Психологи из Москвы прибыли в Забайкалье из-за ДТП с автобусом

Вертолет центра медицины катастроф прилетел в Кокуй. На борту психологи, прибывшие из Москвы утром 2 декабря.
Zab.RU 20:31
Общество

NI: в СССР создали странные автоматы

Газета.Ru 01:41
Политика

На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

РИА Новости 18:03
Происшествия

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо

В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
Газета.Ru 11:37
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости 12:14
Экономика

Роспотребнадзор подхватил гепатит С

В АОДКБ представили список возражений, требуя признать акт Роспотребнадзора незаконным, а расследование — недействительным.
Коммерсантъ 17:35
Общество

Названы регионы-лидеры по максимальному уровню зарплат

Как минимум каждый десятый работник в 11 субъектах Российской Федерации получает зарплату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, а в регионе-лидере похвастать этим могут более 32% работающих, свидетельствует исследование РИА Новости*.
РИА Новости 16:14
Политика

Конгрессмен Джо Сестак вышел из президентской предвыборной гонки в США

Конгрессмен-демократ от штата Пенсильвания Джо Сестак объявил о выходе из президентской предвыборной гонки в США.
ТАСС 20:13
Авто

Поломки автомобиля, после которых нужно сразу избавляться от него

Pravda.Ru 11:22
Политика

США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM 14:14
Армия и оружие

Источник рассказал о ходе разработки нового российского авианосца

Источник добавил, что на сегодняшний день военное ведомство не определилось, какая из предлагаемых проектно-конструкторскими бюро концепций ляжет в основу нового авианосца.
РИА Новости 19:03
Игры

Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

Игровой процесс будет похож на Command & Conquer: Renegade, которую Westwood выпустила в 2003 году.
CyberSport.ru вчера в 15:14
Происшествия

Выжившие пассажиры разбившегося автобуса в Забайкалье рассказали о трагедии

Выжившие пассажиры упавшего с моста автобуса в Сретенском районе Забайкальского края рассказали о трагедии, сюжет об этом вышел 2 декабря в эфире ГТРК «Чита».
Чита.Ру 17:19
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Интерфакс 14:53
Происшествия

Замглавы свердловского главка СК отправили под домашний арест

РБК 08:14
Общество

НТВ рассказал о жизни россиян за границей на пенсию

News.ru 14:04
Политика

Госдеп США обеспокоен принятым в России законом об иноагентах

Госдеп США обеспокоен в связи с принятым в России законом о СМИ — иностранных агентах.
Телеканал 360° вчера в 17:22
Биатлон

Матвей Елисеев стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Говорит Москва 08:16
Авто

Дизайнеры показали уникальный пикап Tesla Cybertruck

Уникальный электрический пикап Tesla Cybertruck продемонстрировали публике на прошлой неделе, однако интерес к автомобилю только усиливается.
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Транспорт

РЖД с 2020 года начнет продажу билетов на самолеты и автобусы

Планируется открыть новые маршруты в Крым из Екатеринбурга и Мурманска. Также появятся поезда в Феодосию и Евпаторию.
Известия 19:35
Шоу-бизнес

Анна Семенович сделала операцию на груди

Анна Семенович впервые честно рассказала, что делала операцию на груди. Ведь за последние 10 лет ее бюст увеличился на несколько размеров.
Комсомольская правда вчера в 14:15
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Общество

Из-за снегопада перекрыли участок трассы в Шелеховском районе

АиФ Иркутск 21:11
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Российский государственный резервный фонд, является частью механизма пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации на длительную перспективу. ФНБ формируется за счёт дополнительных доходов федерального бюджета от нефтегазового комплекса и доходов от управления собственными средствами.
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