Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54

Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

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Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53
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Траур по погибшим в ДТП с автобусом объявлен в Забайкалье

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Минюст предложил ужесточить наказание за задержку зарплат

Судя по представленной информации, трудовая инспекция и судьи в большинстве случаев невыплату зарплаты нескольким работникам квалифицируют как одно правонарушение, но авторы доклада считают, что наказание должно быть за каждого работника.
Южный Федеральный вчера в 23:26
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RuNews24.ru вчера в 17:15
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В Ингушетии состоялась массовая драка на турнире по самбо.
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Пользователи рассказали, как бесплатно перейти на Windows 10

Напомним, что официально бесплатно обновиться с Windows 7, 8 и 8.1 до Windows 10 можно было до 2018 года.
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Певец Филипп Киркоров показал комфортабельный вагон, в котором ездит на гастроли по стране.
URA.Ru 30 ноября в 14:00
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США пригрозили России санкциями за строительство «Северного потока-2»

Соединенные Штаты пообещали ввести санкции в отношении российских компаний, об этом 1 декабря сообщает издание Bild.
REGNUM вчера в 14:14
Происшествия

Число жертв аварии с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 26

Число погибших при аварии туристического автобуса в Тунисе возросло до 26 человек, сообщает радиостанция Mosaïque FM со ссылкой на официального представителя Минздрава страны.
РБК вчера в 17:11
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На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК вчера в 00:06
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Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.
Известия вчера в 15:50
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Создатели Command & Conquer выпустят шутер в стиле Renegade

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В 2020 году чешская компания Skoda представит в России три новинки: кроссовер Karoq, лифтбек Rapid второго поколения и семейство Octavia четвертого поколения.
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Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи

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Совет Федерации представил законопроект о домашнем насилии. Документ направлен на профилактику семейно-бытового насилия.
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений

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Что изменилось для автомобилистов в России с 1 декабря

С 21 декабря в России вводится новый экологический класс «Евро-6», распространяющийся на транспортные средства категорий M и N – грузовые и пассажирские автомобили.
110km.ru вчера в 16:01
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби, россиянин Квят стал девятым

Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
МК-Спорт вчера в 10:24
Экономика

Выплату «налога на Google» в России затруднили банковские реквизиты

Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
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Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
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Сарри рассчитывает, что «Золотой мяч» достанется Роналду

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Бывшая участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала в своем Instagram, чем занялась после ухода из коллектива.
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Российская газета вчера в 02:14
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На двух МЦД произошел сбой в движении поездов

РБК 29 ноября в 01:49
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