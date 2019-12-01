Экономика
ВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.
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На Украине заявили о выигрыше у России на мировом рынке вооружений
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РИА Новости вчера в 23:55
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Боксерские перчатки Кокляева пропали после боя с Емельяненко
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Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10
Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.
UfacityNews.ru вчера в 14:41
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Российский посол призвал НАТО пересмотреть отношения с РФ
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Министр энергетики США ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
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В московском киноцентре «Соловей» накануне прошел последний сеанс
Ранее в Москве проходили митинги против закрытия киноцентра.
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В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.
РБК 00:09
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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца
Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.
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Начались съемки второго сезона сериала «Ничто не случается дважды»
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Россию обвиняют в том, что из Британии спешно вывозят золото
Как сообщает Bloomberg, "золото — новая навязчивая идея для националистических лидеров Восточной Европы".
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По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.
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Причиной отзыва, под который попадают 178 автомобилей LADA Vesta Exclusive, стали неисправные буферы крышки багажника, что стало известно журналистам издания Лада.
32CARS.ru 01:14
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Ugpressa.ru 30 ноября в 22:43