Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Происшествия Историка Соколова перевели в психбольницу «Бутырки» «Соколов был доставлен из петербургского СИЗО "Кресты" и сейчас находится в психбольнице СИЗО "Бутырка", где ему будет проведена психиатрическая экспертиза»,— заявила представительница ОНК Москвы.

Происшествия Двое пострадавших в ДТП под Челябинском находятся в реанимации Трое пострадавших 1 декабря в ДТП пассажиров сервиса «BlaBlaCar» находятся на лечении в горбольнице №2 Магнитогорска.

Авто С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила С наступлением зимы, начало которой российским законодательством прописано 1 декабря, россиян ждут несколько нововведений в ПДД.

Политика Китай ввел санкции в ответ на закон США о Гонконге Китай ввел санкции против американской неправительственной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), передает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНР.

Здоровье Болезни, на которые указывает кровь из носа Частые носовые кровотечения могут свидетельствовать как о травмах, так и о серьёзных проблемах со здоровьем, сообщили медики.

Политика Пушков оценил заявление о появлении Украины на 300 лет раньше России Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Россия начала формироваться как государство только при Иване Грозном.

Общество «Сила Сибири»: руководители РФ и КНР дадут старт поставкам газа Сегодня Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустят в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири".

Технологии Пользователи Windows 7 могут бесплатно перейти на Windows 10 Пользователи операционных систем Windows 7, 8 и 8.1 все еще могут бесплатно перейти на Windows 10.

Политика Российский посол призвал НАТО пересмотреть отношения с РФ Несмотря на разногласия по некоторым вопросам, Россия призывает НАТО пересмотреть сложившиеся отношения.

Политика Министр энергетики США ушел в отставку Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.

Космос Европейское космическое агентство принимает рекордно большой бюджет Члены Европейского космического агентства (ЕКА) приняли в минувший четверг рекордный по величине бюджет объемом14,4 миллиарда евро, чтобы поддержать лидирующие позиции Европы в космосе наряду с США и Китаем, а также противостоять вызовам, которые бросают космической отрасли Европы такие инновационные космические предприятия, как SpaceX Илона Маска.

Кино Миллиардер Блаватник профинансирует российские фильмы Миллиардер Леонард Блаватник заключил договор о совместном продюсировании полнометражного кино с владельцем компании «Марс медиа» Рубеном Дишдишяном, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов.

Политика В кабмине Украины заявили о готовности «принять пару областей» России Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, комментируя слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о риске распада Украины из-за нетерпимости Киева к малым народам, заявил о «готовности принять пару областей» России.

Общество Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца Разработка и строительство нового авианосца в России оценивается в 300–400 млрд рублей.

Авто Названы самые угоняемые в Москве автомобили По данным прокуратуры Москвы, самыми угоняемыми автомобилями столице в последнее время являются машины азиатских марок.

Спорт Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

Авто АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Vesta Exclusive Причиной отзыва, под который попадают 178 автомобилей LADA Vesta Exclusive, стали неисправные буферы крышки багажника, что стало известно журналистам издания Лада.