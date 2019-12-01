Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

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Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

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Российская газетавчера в 09:58

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54
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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца

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