Экономика
ВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Прокурор заявила в суде о несостоятельности жалобы Голунова
Прокурор в Мосгорсуде заявила, что жалоба журналиста Ивана Голунова на бездействие следствия является несостоятельной, информирует РИА Новости.
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Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
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Названы регионы России с самыми большими зарплатами
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Причина — техническая: банки в России отклоняют налоговые платежи с зарубежных счетов на основании отсутствия полных реквизитов в платежных поручениях, рассказали РБК представители двух международных компаний (обе столкнулись с такой проблемой).
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В Стамбуле иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке
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