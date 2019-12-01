Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

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Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление вице-премьера Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы о готовности Киева принять пару российских областей.
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В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

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На Украине объявили о победе над Россией на мировом рынке вооружений

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В 6-м туре РПЛ черно-зеленые забрали три очка в Тамбове, забив два гола. Матч «Краснодар» - «Тамбов» состоится 2 декабря.
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Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Двое украинских военных подорвались на неизвестных устройствах

Двое военных, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах, получили ранения, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.
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Российский биатлонист Елисеев завоевал бронзу на этапе КМ

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С 1 декабря обязательным условием эксплуатации автомобилей станет использование зимней резины.
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На МЦД-2 второй раз за утро произошел сбой в движении поездов

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