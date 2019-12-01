Экономика
ВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Авто
Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря
Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
Футбол
Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»
Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). — В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество.
Хоккей
Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»
Армия и оружие
Российские войска в Сирии атаковали беспилотники
Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Политика
Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
Происшествия
Бывшего главу Кирова заподозрили в получении взятки
В отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова возбудили уголовное дело — его подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн рублей.
Политика
Украина претендует на «пару областей России»
По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Происшествия
Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек
В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Происшествия
В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе
Армия и оружие
Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т
Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Общество
Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай
Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Экономика
Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»
Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
Общество
Названы регионы России с самыми большими зарплатами
Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Футбол
Вице-президент клуба фанатов «Мальме» назвал Ибрагимовича предателем
Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Армия и оружие
В США оценили советский супер-танк для ядерной войны
Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
Политика
Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России
Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
Политика
Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Футбол
«Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены»
Марки посвящены современным достопримечательностям Северной столицы — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена».
Происшествия
В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами
Заместитель начальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.
Общество
Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда
Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана
Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
Гаджеты
Подтвержден экран Samsung Galaxy S11
В Сети опубликовано фото защитного стекла на Samsung Galaxy S11.
Общество
Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку
В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Армия и оружие
В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет
За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Общество
Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре
В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Спорт
Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу
Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Армия и оружие
РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство
Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Экономика
Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.