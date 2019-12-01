Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Деньги из фонда, отложенные на тяжелые времена, правительство решило отдать иностранцам

URA.Ruвчера в 16:57

В Минфин решили, куда направят триллион из ФНБ

Комсомольская правдавчера в 23:17

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:53

Минфин опубликовал проект закона об инвестировании средств ФНБ

РИА Новости02:11

Правительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Ведомостивчера в 16:04

Куда же делись триллионы нефтедолларов?

ИА Хакасия30 ноября в 13:58

Минфин доработал законопроект, позволяющих направлять средства ФНБ на экспортные кредиты

ТАСС29 ноября в 11:54
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Авто

Как изменились правила для автомобилистов с 1 декабря

Фото Сергея Паршукова из архива БНК Как сообщает портал SpeedMe.ru, с 1 декабря обязательным при эксплуатации автомобилей стало использование зимней резины.
ИА БНК 02:37
Футбол

Геннадий Орлов: «Зачем пенять на рефери? У Тедеско команда не играет!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» отметил, что «Спартак» тактически провалил первый тайм матча 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1). — В первом тайме «Зенит» имел просто подавляющее преимущество.
Спорт-Экспресс 00:58
Хоккей

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Детройта»

Вести.Ru 30 ноября в 22:03
Армия и оружие

Российские войска в Сирии атаковали беспилотники

Военные базы в Сирии, где располагаются как сирийские правительственные войска, так и поддерживающие их российские вооруженные силы, дважды за ночь атаковали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).
Lenta.ru 01:55
Политика

Китай ввел санкции в отношении США

Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
ТАСС 02:11
Происшествия

Бывшего главу Кирова заподозрили в получении взятки

В отношении бывшего главы Кирова Владимира Быкова возбудили уголовное дело — его подозревают в получении взятки в размере 7,8 млн рублей.
Известия 29 ноября в 03:18
Политика

Украина претендует на «пару областей России»

По словам Кулебы, ни одна область из состава Украины не выйдет, но зато Киев готов принять "пару областей России для восстановления исторической справедливости", а также для "внедрения в них демократии и европейских стандартов жизни".
Российская газета 01:20
Происшествия

Жертвами падения автобуса с моста в Забайкалье стали 10 человек

В результате падения автобуса с моста в Забайкальском крае погибли 10 человек. Об этом со ссылкой на ГИБДД сообщил «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 03:09
Происшествия

В Бурятии прохожий спас девочку, забытую пьяным дедом в сугробе

РИА Новости вчера в 23:55
Армия и оружие

Минобороны получило первый вертолет Ми-38Т

Министерству обороны поставили первый военно-транспортный Ми-38Т, сообщил РИА Новости генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
РИА Новости 02:04
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
Общество

Владимир Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам «Газпрома» в Китай

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 декабря в режиме телемоста дадут старт первым в истории поставкам российского трубопроводного газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири».
Коммерсантъ вчера в 17:35
Экономика

Зарубежным компаниям оказалось нелегко заплатить «налог на Google»

Отмечается, что «налог на Google» является единственным в России, который зарубежные компании должны платить напрямую.
REGNUM 02:24
Общество

Названы регионы России с самыми большими зарплатами

Лидером по доле высоких зарплат в текущем году стала Чукотка, где более 32 процентов работников зарабатывают 100 тысяч рублей.
Lenta.ru вчера в 18:52
Футбол

Вице-президент клуба фанатов «Мальме» назвал Ибрагимовича предателем

Вице-президент клуба болельщиков «Мальме» Каве Хоссейнпур рассказал, с чем связан конфликт болельщиков клуба со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.
Vprognoze.ru 02:20
Армия и оружие

В США оценили советский супер-танк для ядерной войны

Американские аналитики оценили боевые способности супер-танка, который предназначался для ядерной войны.
OAnews вчера в 12:38
Политика

Кравчук заявил, что «украинское княжество» возникло раньше России

Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика

Администрация президента раскритиковала законопроект о виноделии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на запрос не ответил. Законопроект принят в первом чтении 19 ноября.
Ведомости вчера в 16:24
Футбол

«Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены»

Марки посвящены современным достопримечательностям Северной столицы — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена».
Gazeta.SPb вчера в 13:38
Происшествия

В ЦБ оценили новый способ мошенничества с банковскими картами

Заместитель начальника отдела технической защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов в беседе с газетой «Известия» прокомментировал новый способ мошенничества с банковскими картами, когда злоумышленники якобы забывают карту в аппарате банкомата, после чего заявляют вынувшему её человеку, что со счёта была списана сумма.
RT на русском 29 ноября в 07:58
Общество

Росстат назвал регионы с самой тяжелой ситуацией на рынке труда

Наиболее неблагополучная ситуация на рынке труда фиксируется на сегодняшний день в Северной Осетии — Алании, Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане.
РБК 02:00
Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Lenta.ru вчера в 12:51
Политика

Греческая делегация со скандалом ушла с церемонии с участием Эрдогана

Греческая делегация во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитрисом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода (TANAP) в знак протеста против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, передает телеканал Skai.
РИА Новости 30 ноября в 16:14
Гаджеты

Подтвержден экран Samsung Galaxy S11

В Сети опубликовано фото защитного стекла на Samsung Galaxy S11.
Актуальные Новости вчера в 18:00
Общество

Замгубернатора Кузбасса Елена Малышева ушла в отставку

В 2018 году Елена Малышева приехала в Кузбасс и заняла пост замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития.
Комсомольская правда - Кемерово вчера в 23:37
Армия и оружие

В КНДР возвели десятки новых площадок для пусков ракет

За несколько месяцев северокорейские военные построили по всей КНДР десятки дополнительных бетонных площадок, с которых при помощи мобильных установок можно производить пуски различных типов ракет, включая межконтинентальные, сообщило японское издание Asahi Shimbun.
Взгляд.ру вчера в 22:57
Общество

Россиян предупредили об аномально теплой погоде в декабре

В декабре в ряде российский регионов ожидается аномально теплая погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru 00:26
Спорт

Сборная России завоевала бронзу чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная России со счетом 5:4 победила команду Японии в матче за третье место на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.
Российская газета вчера в 16:16
Армия и оружие

РЛС «Контейнер» заступила на боевое дежурство

Первая российская радиолокационная станция (РЛС) "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии.
Газета.Ru вчера в 09:04
Экономика

Таджикистан может остаться без денежных переводов из России

Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
Российская газета 02:15
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