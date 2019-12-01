Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ

Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл 21-й этап чемпионата "Формулы-1"- Гран-при Абу-Даби, прошедший в Объединенных Арабских Эмиратах.
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка

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