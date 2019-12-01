Экономика
ВедомостиПравительство решило, куда вложить триллион из ФНБ
Деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ) можно будет вложить во внутренние инфраструктурные проекты, как предлагал Минфин, и пустить на кредиты другим государствам, чтобы те покупали российскую продукцию (прежде всего энергетическую), что лоббировало Минэкономразвития.
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Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
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Курс доллара вырос до 64,35 рубля
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Экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил в эфире телеканала "112", что Киев должен ответить Москве новой исторической концепцией, по которой украинская государственность на несколько веков древнее русской.
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Китай ввел санкции в отношении США
Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.
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Зеленский назвал возможные последствия провала «нормандского саммита»
Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с изданием Spiegel исключил начало войны в Донбассе в случае провала переговоров в результате "нормандского" саммита в Париже и рассказал о своем "плане б".
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Под Хабаровском сняли на видео сопровождающего автомобиль тигра
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Эксперт рассказал о сокращении украинского экспорта оружия
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Как уточнил собеседник агентства, в остальных российских регионах, в том числе в столице, осадки будут в пределах нормы.
Наука
Найден способ сделать виртуальную реальность неотличимой от настоящей
Учёные из Сколтеха разработали метод, который позволит сделать виртуальную реальность и компьютерную графику более реалистичными.
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Зеленский заявил о несогласии с порядком выполнения Минских соглашений
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем несогласии с тем, что местные выборы в Донбассе надо проводить до восстановления Киевом контроля над границей с Россией.
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В Киеве при покушении на депутата убили ребенка
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Текслер отправил в отставку министра имущества Челябинской области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер своим указом отправил в отставку министра имущества региона Алексея Бобракова.
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Сухопутные гигантские черепахи оказались обучаемыми и общительными
По мнению исследователей, оказались обучаемыми и общительными огромные сухопутные черепахи.
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Таджикистан может остаться без денежных переводов из России
Таджикистан - второй по объему рынок денежных переводов из России, который уступает только Узбекистану.
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С 1 декабря вступили в силу новые правила для автомобилистов
С 1 декабря 2019 года в России вступили в силу несколько новых законов.