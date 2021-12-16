ИзвестияПравительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн рублейПравительство и крупный бизнес обговорили план корректировки закона о СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений), который должен привлечь инвестиций на 14 трлн рублей.ИзвестияВ пресс-службе отметили, что под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова прошло заседание рабочей группы по содействию в реализации новых инвестиционных проектов.Российская газетаРежим, предлагающий защиту капиталовложений при реализации инвестпроектов, был запущен в пилотном режиме в 2020 году.РБКПервые договоры СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю уже стало 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб.Газета.RuЧитать далееСвернутьИзвестияИзвестияПетербургский дневникDaily MoscowРБКПодробнее о событииТрансформация инвестрежима, глава Cian об IPO. Главное за ночьРБК00:27Власти решили «трансформировать» инвестрежим для привлечения ₽14 трлнРБКвчера в 13:09Самое цитируемоеПравительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн рублейИзвестия22:53РБК узнал о планах властей скорректировать механизм защиты инвестиций бизнесаForbesвчера в 14:59Регионам могут дать право блокировать проекты СЗПКВедомостивчера в 15:25Источник: на площадке кабмина создадут рабочую группу для доработки механизма СЗПКТАССвчера в 15:06В правительстве обсуждают перезагрузку механизма защиты и поощрений капиталовложенийГазета.Ru17:11Правительство обсудило с бизнесом корректировку инвестиционного режимаРоссийская газетавчера в 14:33Показать ещёОценить24Поделиться