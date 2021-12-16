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Правительство решило модернизировать инвестрежим для привлечения 14 трлн рублей

Правительство и крупный бизнес обговорили план корректировки закона о СЗПК (соглашений о защите и поощрении капиталовложений), который должен привлечь инвестиций на 14 трлн рублей.
Известия
В пресс-службе отметили, что под руководством первого заместителя председателя правительства Андрея Белоусова прошло заседание рабочей группы по содействию в реализации новых инвестиционных проектов.
Российская газета
Режим, предлагающий защиту капиталовложений при реализации инвестпроектов, был запущен в пилотном режиме в 2020 году.
РБК
Первые договоры СЗПК были подписаны в декабре 2020 г. К апрелю уже стало 36 соглашений на сумму 1,3 трлн руб.
Газета.Ru

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