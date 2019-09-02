Экономика
Взгляд.руПравительство решило отказаться от Красноярского экономического форума
Российские власти приняли решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ), вместо которого проведут форум национальных проектов, сообщил пресс-секретарь премьера России Олег Осипов.
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с чего всё началось
Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.РБКвчера в 07:41
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СМИ: правительство России решило отказаться от Красноярского экономического форума
КП - Красноярсквчера в 09:26
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