Экономика

Взгляд.руВзгляд.руПравительство решило отказаться от Красноярского экономического форума

Российские власти приняли решение отказаться от проведения Красноярского экономического форума (КЭФ), вместо которого проведут форум национальных проектов, сообщил пресс-секретарь премьера России Олег Осипов.
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с чего всё началось

В правительстве решили отказаться от экономического форума в Красноярске

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах.
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Newslab.ruвчера в 09:13

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В правительстве решили отказаться от экономического форума в Красноярске

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