Коронавирус

РБКРБКПравительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.
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с чего всё началось

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости10:14

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Правительство запретило штрафовать за просрочку «коммуналки»

News.ru12:39

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года

Forbes12:14

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

РБК12:23

Правительство отменило пени за неоплату ЖКХ, сообщают СМИ

Реальное время10:49

Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

Коммерсантъ10:48

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Ведомости10:14
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Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Кино

Disney сообщила новые даты премьер перенесенных фильмов

ИА Красная Весна 03 апреля в 16:58
Общество

В Ульяновской области у 13 человек предварительно выявили коронавирус

Число жителей Ульяновской области, первичные тесты которых показали положительный результат на коронавирус, выросло с двух до 15, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 13:32
Происшествия

Мемориальные таблички украинским военным повредили в Полтаве

Как сообщили РИА Новости в воскресенье пресс-службе полиции, неизвестные сломали три мемориальных таблички участникам антитеррористической операции на востоке страны.
Вести.Ru 08:30
Общество

В России ввели мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве

Правительство РФ приняло решение ввести мораторий на возбуждение уголовных дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении некоторых должников сроком на шесть месяцев.
Пятый канал вчера в 10:00
Общество

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Карелии

Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Республике Карелия, пациентов госпитализировали, они проходят лечение в республиканской инфекционной больнице.
ТАСС 10:35
Здоровье

В ВОЗ заявили об опасности коронавируса для молодых людей

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила об опасности коронавируса и для молодых людей.
UfacityNews.ru 03:29
Общество

Представитель ВОЗ назвала «явный симптом» коронавируса

Высокая температура является первым явным симптомом при заражении коронавирусной инфекций COVID-19.
РБК 12:32
Шоу-бизнес

Гуф рассказал, где сейчас находится Джиган

Джиган перестал выходить на связь после того, как его супруга Оксана Самойлова призналась, что подала документы на развод.
News.ru 11:51
Футбол

Смолова накажут за самовольный отъезд в Россию

Lenta.ru 11:32
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Авто

Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

Каким мог быть преемник легендарного внедорожника, показал в социальных сетях независимый промышленный дизайнер Александр Исаев.
Автоновости дня вчера в 11:30
Здоровье

Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Происшествия

Гражданин РФ умер от коронавируса в Таиланде

Паттайя, Таиланд, 5 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Российский гражданин умер в городе Паттайе (Таиланд) от вызванного коронавирусом заболевания, сообщили 5 апреля в посольстве РФ в Таиланде.
REGNUM 12:18
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Здоровье

В Алтайском крае выявили пять новых случаев коронавируса

Число заражённых коронавирусом в Алтайском крае за сутки увеличилось на пять и достигло 12 человек, сообщает в воскресенье вечером оперативный штаб региона.
РИА Новости 12:40
Общество

У пермской журналистки после смерти был подтвержден коронавирус

РБК Пермский край 02 апреля в 02:23
Происшествия

Под Тулой мужчина задержан за стрельбу по полицейским

64-летний мужчина сперва открыл огонь по охотникам, а затем по прибывшим на вызов сотрудникам МВД.
Российская газета 05:48
Фигурное катание

Фигуристка Трусова потренировалась на роликовых коньках в парке

Российская фигуристка Александра Трусова показала, как поддерживает форму в условиях карантина.
RT на русском 11:30
Общество

Глава Минэка призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал бизнес не поддаваться панике и не впадать в психоз из-за ситуации с коронавирусом.
Известия вчера в 18:05
Происшествия

На подконтрольной Украине части ЛНР в аварии погибли два человека

REGNUM 05:49
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Общество

Роспотребнадзор установит число россиян с иммунитетом к коронавирусу

Роспотребнадзор проведет популяционное исследование на число россиян, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу.
Известия 11:28
Игры

Релизный трейлер Resident Evil 3 Remake

Capcom выпустила релизный трейлер Resident Evil 3 Remake. Ремейк Resident Evil 3 вышел 3 апреля. Игра доступна на PS4, Xbox One и PC.
Cyber.sports.ru 03 апреля в 08:42
Политика

Германия обвиняет США в конфискации медицинских масок

Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
ToDay News Ufa вчера в 06:48
Общество

55 предприятий Ярославской области начнут работать с понедельника

Начиная с понедельника, в Ярославской области заработают промышленные предприятия, вносящие ключевой вклад в экономику региона и задействованные в значимых для всего государства производственных цепочках.
Эхо76 - Ярославль 12:16
Общество

Воробьев утвердил продолжающие работу во время карантина предприятия

Губернатор Московской области Андрей Воробьев утвердил перечень предприятий, которые могут продолжить работу во время всеобщей самоизоляции.
РБК 03:48
Кино

Названы популярные у россиян фильмы и сериалы на время самоизоляции

Эксперты «КиноПоиска» рассказали, какие сериалы и фильмы россияне предпочитают смотреть в период самоизоляции во время пандемии коронавируса.
Известия 03 апреля в 11:47
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