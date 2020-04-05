Коронавирус
РБКПравительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.
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с чего всё началось
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.Ведомости10:14
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В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса
В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
Культура
Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире
Москва, 3 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Шесть российских музеев вошли в перечень самых посещаемых музеев ежегодного международного рейтинга по версии британского The Art Newspaper.
Происшествия
Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией
Общество
Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска
После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
Общество
Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии
Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
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Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг
Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
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Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
Авто
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Экономика
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Общество
В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра
Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
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Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике
Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Общество
В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса
Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
Энергетика
План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина
Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Авто
Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан
В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Общество
РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
Общество
Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня
Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Общество
В Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и Осаки
Токио, 6 апреля 2020, 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ введёт в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с эпидемией коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Kyodo.
Здоровье
Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае
В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Общество
Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Общество
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством
Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Общество
В Хакасии режим самоизоляции действует до 12 апреля
В Хакасии до 12 апреля действует режим самоизоляции, передает ОТР. И все же некоторые жители идут гулять, пользуясь теплой погодой.
Общество
В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому
Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Экономика
Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы
В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
Финансы
СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий
Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
Армия и оружие
Российский МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения
МиГ-35 может снова появиться на «большой сцене» соперничать с американскими истребителями пятого поколения.
Экономика
Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%
Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Общество
Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус
Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Здоровье
Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин ввёл новые поручения по противодействию коронавирусной инфекции.