Коронавирус

РБКРБКПравительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.
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Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости10:14

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Россиян освободят от пени за неуплату ЖКХ

Газета.Ru14:50

Россиян освободят от штрафов за неоплату коммунальных услуг

Комсомольская правда12:12

СМИ: россиян решили временно освободить от пени за неуплату «коммуналки»

Телеканал 360°13:28

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

РБК12:23

Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января

Эхо Москвы15:00

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Ведомости10:14
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Здоровье

В Алтайском крае зафиксировали пять новых случаев коронавируса

В Алтайском крае выявили пять новых случаев короанвирусной инфекции.
РБК 22:46
Происшествия

Убивший пятерых человек россиянин объяснил поступок самообороной

Lenta.ru 16:06
Культура

Шесть российских музеев вошли в топ-100 самых посещаемых в мире

Москва, 3 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Шесть российских музеев вошли в перечень самых посещаемых музеев ежегодного международного рейтинга по версии британского The Art Newspaper.
REGNUM 03 апреля в 08:43
Происшествия

Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
Общество

Специалисты назвали профессии, попавшие из-за пандемии в зону риска

После пандемии коноронавируса компании в сферах туризма, фитнеса, моды, визажа и стационарного общепита могут оказаться в зоне риска и сократить штат сотрудников, пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
РИА Новости 19:21
Общество

Власти Ростовской области запретили охоту на фоне пандемии

Власти Ростовской области установили запрет на охоту в регионе из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 17:01
Спорт

Mafia II: Definitive Edition получила корейский рейтинг

Корейский комитет по рейтингу и администрированию игр опубликовал рейтинги игр Mafia II: Definitive Edition и SNK Gals’ Fighters.
Игромания.ру вчера в 14:19
Происшествия

В Красноярском крае выявили четыре новых случая коронавируса

Число заболевших коронавирусом в Красноярском крае выросло до 29, один из четырех новых заболевших зарегистрирован в ЗАТО Железногорск (закрытый город под Красноярском), сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
РИА Новости 07:42
Авто

Geely Atlas Pro с электрическим полным приводом представят в мае

Новые автомобили вчера в 01:25
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в экономике России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) опубликовал вариант прогноза развития экономики России — в нем говорится, что экономику ожидает двухлетняя рецессия даже при активных антикризисных мерах правительства.
Дождь 08:44
Общество

В США зафиксировали первый случай коронавируса у тигра

Четырехлетняя малайская тигрица по имени Надя в зоопарке Бронкса в городе Нью-Йорке заболела коронавирусом, это первый случай заражения тигра COVID-19.
Интерфакс 19:39
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Футбол

Медведева поучаствовала в челлендже Роналду

A post shared by Cristiano Ronaldo (@ cristiano) on Apr 5, 2020 at 9:11am PDT Роналду сделал 142 повторения за 45 секунд, тогда как Медведевой за аналогичное время удалось проделать то же самое 44 раза.
Metaratings 14:27
Авто

Автонеделя: перенос прохождения техосмотра, Clio — на первом месте в Европе, а Chevrolet пришел в Казахстан

В Казахстане начали выпуск автомобилей Chevrolet на основе машинокомплектов, поставляемых из Узбекистана.
Реальное время 08:00
Общество

РБК назвал регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов на продукты питания составляет от 40 процентов и выше.
РИА Новости 21:37
Общество

Учебный год в российских школах могут продлить до 8 июня

Пока планируется, что 8 июня начнётся ЕГЭ.
Говорит Москва вчера в 06:58
Общество

В Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и Осаки

Токио, 6 апреля 2020, 03:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ введёт в некоторых городах локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС), что связано с эпидемией коронавируса, сообщает 6 апреля агентство Kyodo.
REGNUM 20:12
Здоровье

Еще один человек заразился коронавирусом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество зараженных коронавирусной инфекцией. Одиннадцатый пациент находится в инфекционном стационаре.
Московский Комсомолец 18:01
Общество

Заразившийся коронавирусом Борис Джонсон госпитализирован

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон госпитализирован для сдачи дополнительных анализов, сообщили в пресс-службе Даунинг-стрит.
Коммерсантъ 17:12
Общество

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством

Экс-депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса с мародерством.
Деловое.ТВ 11:48
Общество

В Хакасии режим самоизоляции действует до 12 апреля

В Хакасии до 12 апреля действует режим самоизоляции, передает ОТР. И все же некоторые жители идут гулять, пользуясь теплой погодой.
Общественное телевидение России вчера в 06:54
Общество

В России начнут выявлять коронавирус на ранней стадии тестами на дому

Отмечается, что разработанные системы высокоточны и помогут выявить заболевание даже на ранней стадии, и у людей с отсутствием симптомов.
Известия 21:25
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Финансы

СМИ сообщили о подготовке стресс-теста для российских предприятий

Москва, 6 апреля 2020, 05:29 — REGNUM Российские ведомства планируют провести стресс-тест системообразующих предприятий по двум сценариями развития экономического кризиса, передаёт 6 апреля РБК со ссылкой на документы Минпромторга РФ.
REGNUM 22:29
Армия и оружие

Российский МиГ-35 даст бой американским истребителям пятого поколения

МиГ-35 может снова появиться на «большой сцене» соперничать с американскими истребителями пятого поколения.
Территория новостей 03 апреля в 10:25
Экономика

Цены на новое жильё в России могут упасть на 30%

Москва, 6 апреля 2020, 00:44 — REGNUM Основные застройщики при негативном варианте влияния на отрасль пандемии коронавируса, возможно, снизят цены на новостройки на 20−30%, потеряв на этом более 200 млрд рублей, сообщает агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
REGNUM 17:44
Общество

Еще у девяти жителей Иркутской области подозревают коронавирус

Хотя по данным на утро 6 апреля в регионе не зарегистрировано новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, и число заболевших по-прежнему девять, однако также у девяти человек результаты анализов оказались сомнительными.
Байкал24 22:32
Здоровье

Мишустин дал новые поручения в связи с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин ввёл новые поручения по противодействию коронавирусной инфекции.
Мойка78 10:03
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