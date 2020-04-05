Коронавирус
РБКПравительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ
Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.
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с чего всё началось
Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.Ведомости10:14
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В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
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Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор
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В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом
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Гагарину обвинили в несправедливости на «Голосе»
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Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»
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В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях
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Общество
В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке
Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
Здоровье
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Энергетика
Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться
На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Политика
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В российских школах допустили продление учебного года
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«Как будто петлю затягивают на шее». Истории московских предпринимателей, которые не дождались помощи от государства
Государство обязало их платить заработную плату неработающим сотрудникам.
Общество
В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом
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Общество
В Иркутской области подтвердили девятый случай заражения коронавирусом
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Роспотребнадзор советует соблюдать правила питания ВОЗ
Ограниченная доступность свежих продуктов может сократить возможности для полезного и разнообразного питания.
Общество
Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу
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Общество
Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
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