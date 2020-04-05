Коронавирус

РБКРБКПравительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.
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с чего всё началось

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости10:14

Подробнее о событии

Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января

Эхо Москвы15:00

СМИ: россиян решили временно освободить от пени за неуплату «коммуналки»

Телеканал 360°13:28

Правительство запретило штрафовать за просрочку коммунальных платежей

Коммерсантъ10:48

Россиян освободят от штрафов за неоплату коммунальных услуг

Комсомольская правда12:12

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

РБК12:23

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Ведомости10:14
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Общество

Названы регионы с самыми высокими расходами жителей на еду

В 14 российских регионах доля расходов жителей на продукты составляет 40% и выше, сообщил РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства АКРА.
Коммерсантъ 20:08
Гаджеты

Intel представил мобильные процессоры 10-го поколения

Мобильные процессоры Intel Core 10-го поколения H-серии, способные работать на частотах, превышающих 5 ГГц, представила корпорация Intel, сообщает пресс-служба компании 2 апреля.
ИА Красная Весна вчера в 15:50
Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
Взгляд.ру 14:01
Общество

В Роспотребнадзоре не увидели взрывного роста заражения коронавирусом

Попова подчеркнула, что сдерживать распространение коронавируса удается благодаря мерам самоизоляции.
РБК 08:07
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском 03 апреля в 22:57
Политика

В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.
Российская газета 20:39
Происшествия

Москвич Иисус рассказал о своем задержании на Патриарших прудах

Известия 17:45
Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Lenta.ru 17:51
Общество

Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.
РИА Новости 18:52
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

ТАСС 13:39
Музыка

Гагарину обвинили в несправедливости на «Голосе»

Газета.Ru 03 апреля в 17:17
Общество

Первые зараженные коронавирусом появились на Камчатке

Власти Камчатского края официально заявили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:38
Автоспорт

Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.
Спорт-Экспресс 20:00
Экономика

Силуанов рассказал о наступлении новой реальности в экономике

Глава Минфина Антон Силуанов предупредил о наступлении новой реальности в экономике из-за пандемии коронавируса.
Известия 18:29
Общество

В России научились выявлять коронавирус на ранних стадиях

Тест-система ЦНИИЭ Роспотребнадзора выявляет коронавирусную инфекцию даже на ранних стадиях развития заболевания, а также у больных с невыраженными симптомами.
REGNUM 20:48
Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Российская газета вчера в 20:35
Энергетика

План по спасению нефти. Почему государство расправляется с малым бизнесом под предлогом карантина

Бизнес — под ноль Российские государственные программы спасения бизнеса почему-то принято сравнивать с аналогичными программами в Великобритании, Дании, и даже Польше, где на поддержку потребительского спроса и уровня доходов ассигновано порядка 10% ВВП — где-то чуть больше, где-то чуть меньше.
Новая газета вчера в 10:46
Общество

В ВГТРК рассказали о нападении на журналистов у больницы в Нью-Йорке

Журналистское сообщество должно осудить действия американского медработника, который пытался помешать журналистам ВГТРК записать интервью с врачом одной из больниц Нью-Йорка о ситуации с коронавирусом, об этом заявил глава нью-йоркского корпункта телерадиокомпании Валентин Богданов.
РИА Новости 18:03
Здоровье

Две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

Напомним, что на 5 апреля в Нижегородской области зафиксировано 47 подтвержденных случая коронавируса, 4 пациента выздоровели.
Время Н 17:09
Энергетика

Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

На торгах на бирже ICE в Лондоне цена нефти марки Brent снизилась на более чем 9 процентов. Ее стоимость составляет $31,69 за баррель.
Вести.Ru 20:05
Политика

Трамп: Около 1,7 миллиона американцев прошли тесты на коронавирус

В Соединенных Штатах с начала объявленной ВОЗ пандемии тесты на коронавирус COVID-19 прошли уже примерно 1,7 миллиона человек.
Комсомольская правда 20:47
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Экономика

«Как будто петлю затягивают на шее». Истории московских предпринимателей, которые не дождались помощи от государства

Государство обязало их платить заработную плату неработающим сотрудникам.
Новая газета 16:55
Общество

В России за сутки выявили 658 случаев заражения коронавирусом

Пандемия COVID-19 Коронавирусу SARS-CoV-2 (возбудитель COVID-19), первые случаи которого были выявлены в китайском городе Ухань в канун Нового года, подвержена 181 страна.
РИА Новости 06:32
Общество

В Иркутской области подтвердили девятый случай заражения коронавирусом

Девять случаев заражения коронавирусом зарегистрировал в Иркутской области оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, 5 апреля сообщает штаб в своем Telegram-канале.
ИА Красная Весна 02:01
Здоровье

Роспотребнадзор советует соблюдать правила питания ВОЗ

Ограниченная доступность свежих продуктов может сократить возможности для полезного и разнообразного питания.
SakhaNews 14:30
Общество

Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу

Вчера, 3 апреля, Сергей Цивилев анонсировал своё обращение к кузбассовцам и сегодня губернатор огласил решение властей касаемо «нерабочего месяца».
Сибдепо вчера в 04:09
Происшествия

В Таиланде умер заразившийся коронавирусом россиянин

31 марта дипломат подтверждал, что коронавирус выявлен у трех россиян, среди которых был один мужчина.
ТАСС 12:01
Общество

Трамп заявил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что "начинает видеть свет в конце туннеля" в ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 19:32
Происшествия

Мужчина застрелил пять человек в Рязанской области

Вечерняя Москва вчера в 20:11
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