Коронавирус

РБКРБКПравительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин 2 апреля подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом РБК сообщил источник в одной из крупнейших энергокомпаний.
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с чего всё началось

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Правительство запретило начислять пени при неоплате коммунальных услуг до 1 января 2021 г. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин 2 апреля, знают два человека в разных энергокомпаниях и подтвердил федеральный источник.
Ведомости10:14

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Начисления пени при неоплате коммунальных услуг приостанавливается до 1 января

Эхо Москвы15:00

СМИ сообщили об отмене правительством штрафов за просрочку коммунальных платежей

Говорит Москва11:25

Правительство решило отменить пени за неуплату по ЖКХ

РБК12:23

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг до конца года

Forbes12:14

Россиян освободят от штрафов за неоплату коммунальных услуг

Комсомольская правда12:12

СМИ: россиян решили временно освободить от пени за неуплату «коммуналки»

Телеканал 360°13:28

Правительство отменило пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг

Ведомости10:14
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Общество

Тигрица в нью-йоркском зоопарке заразилась коронавирусом

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В США почти 1,7 миллиона человек прошли тесты на коронавирус

Почти 1,7 миллиона человек в США прошли проверки на коронавирус, заявил в понедельник журналистам президент США Дональд Трамп.
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По состоянию на 1.19 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 9.02%, до 31.69 доллара за баррель, а несколькими минутами ранее ее цена составляла 30.82 доллара за баррель.
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Силуанов рассказал о наступлении в экономике «новой реальности»

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Врач футбольного клуба покончил с собой после заражения коронавирусом

Врач французского футбольного клуба "Реймс" Бернар Гонсалес покончил жизнь самоубийством вскоре после того, как у него был обнаружен вирус COVID-19.
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Названа частота заражений коронавирусом от внешне здоровых людей

Один из десяти случаев заражения новым коронавирусом может происходить от внешне здорового человека.
РИА Новости 18:34
Общество

В России выявили 658 случаев заражения коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявлено 658 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Они распределены по 14 регионам.
Сиб.фм 10:53
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Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Политика

Песков заявил о необходимости быть готовыми к мировому кризису

За прошедшие сутки число зараженных коронавирусом в России выросло на 658 человек.
РБК 08:23
Общество

Специалисты назвали попавшие из-за пандемии в зону риска профессии

Развитие в нынешней ситуации онлайн-сервисов, которые помогают получить желаемое без помощи специалистов, может привести к тому, что в зоне риска окажутся младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы.
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В Петропавловске выявляют нарушителей режима самоизоляции

В Петропавловске трое камчатцев нарушили режим самоизоляции.
ИА Камчатка 18:48
Здоровье

Власти должны срочно спасать людей и государства

Число умерших оценивают от 17 млн до 50–100 млн человек или 0,9–5,3% населения Земли, что позволяет считать эту эпидемию одной из наиболее масштабных катастроф в истории человечества.
Rusvesna.su 00:30
Общество

Пандемию коронавируса в США сравнили с атакой на Перл-Харбор

Ситуация с коронавирусом в США в предстоящие недели будет сравнима по своим масштабам с нападением Японии на американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах в годы Второй мировой войны, заявил главный санврач США вице-адмирал Джером Адамс.
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Появились изображения преемника легендарной «Нивы»

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Назван единственный эффективный способ профилактики коронавируса

Вакцина является единственным эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, включая коронавирус.
Lenta.ru 19:21
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В Сети появились фото новой «Волги» на базе Aurus

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Летчик Ярошенко в тюрьме США жалуется на кашель и температуру

Гражданин России летчик Константин Ярошенко, который приговорен американским судом к 20 годам лишения свободы и в настоящий момент отбывает наказание в тюрьме Данбери в штате Коннектикут, жалуется на сухой кашель и поднявшуюся температуру.
Российская газета 03 апреля в 09:01
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Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

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Футбол

Смолов объяснил возвращение в Россию

Нападающий испанской «Сельты» и сборной России по футболу Федор Смолов объяснил возвращение на родину.
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МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Общество

Депутат Мосгордумы заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил, что заражён коронавирусом.
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Коронавирус безжалостно расправился с любимой клубничкой. Уимблдон, который мы потеряли

Казалось, уникальные, ни с чем не сравнимые традиции Уимблдона вдруг, да выстоят в схватке с коронавирусом.
Спорт день за днем 02 апреля в 19:51
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Вышел трейлер «Джентльменов» в переводе Гоблина

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Расходы на проект «Искусственный интеллект» могут пересмотреть из-за коронавируса

Как сообщает «Коммерсантъ», правительство РФ из-за ситуации с пандемией коронавируса может пересмотреть финансирование федеральной программы «Искусственный интеллект» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»).
Московский Комсомолец 19:41
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Mazda ведет работу над биотопливом

Правда, в компании Mazda делают ставку на электрические двигатели, так как они уже сейчас способны помочь снизить уровень загрязнения атмосферы, а ДВС, работающие на биотопливе - это пока ещё исследовательский проект.
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В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

Первым симптомом заражения коронавирусом является высокая температура, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис в интервью Наиле Аскер-заде для "России 1".
РИА Новости 10:50
Религия

У трех священников Московской городской епархии выявили коронавирус

Коронавирус выявили у трех священнослужителей Московской епархии, сообщается в воскресенье в Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

Власти Китая объявили 4 апреля днем траура по жертвам коронавируса

По решению Госсовета КНР (Китайской Народной Республики) 4 апреля объявлено днем общенационального траура по умершим от пандемии COVID-19 и врачам, отдавшим свои жизни за спасение других людей.
Городовой 03 апреля в 02:42
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Задержанный за выгул собаки москвич рассказал об инциденте с полицией

Газета.Ru вчера в 18:18
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