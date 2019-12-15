Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило расширить план приватизации

Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства. Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
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с чего всё началось

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

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Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Российская газета06:17

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъ05:50

Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русском05:33

Правительство решило расширить план приватизации

Ведомости05:28

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известия06:14
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С покупкой «GM-АвтоВАЗ» концерт Renault-Nissan, в который входит «АвтоВАЗ», сможет оптимизировать модельный ряд в России благодаря Niva, так как она станет носить логотип Lada, а вот новое поколение может получит уже другой логотип, к примеру марки, Renault.
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В Нижегородской области перевернулся автобус

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Швыткин назвал агрессивными действия США в Сирии

Юрий Швыткин напомнил, что американский военный контингент находится в Сирии незаконно, поэтому США в САР «агрессоры по факту и по содержанию».
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Газета.Ru вчера в 13:06
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Полицейские застрелили москвича, напавшего с ножом на свою мать

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Газета.Ru 10:33
Авто

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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении эксперимента по налогу на самозанятых.
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Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая демка — без таймера

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Российская газета 07:15
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ДНР предложила Киеву новые участки для разведения сил

Вопрос о разведении сил и средств по всей линии соприкосновения в Донбассе согласован так и не был — из-за позиции Киева, представители которого пояснили, что ВСУ не смогут обеспечить отвод своих военных.
Газета.Ru 09:40
Фигурное катание

Плющенко поставил под сомнение тренерский талант Этери Тутберидзе

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Биатлон

Сборная России по биатлону стала шестой в эстафете на этапе Кубка мира

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28-летний Жиров выступает за «Зандхаузен» с лета 2018 года. «Зандхаузен» после 17 туров второй бундеслиги идет на 9-м месте с 23 очками.
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Общество

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Около 54 тыс. человек эвакуировали из города Бриндизи на юге Италии из-за неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.
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Турция запросила у США покупку Patriot

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Верка Сердючка выпустила новую песню после продолжительного перерыва

Знаменитый украинский артист Андрей Данилко, более известный широкой публике под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, выпустил в привычном для себя образе очередную песню.
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Строительство «Северного потока-2» продлили на зиму и весну 2020 года

Компания-оператор газопровода "Северный поток-2" Nord Stream 2 подала заявку в профильное ведомство Германии на продолжение строительства в зимний и весенний периоды следующего года.
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Российский лыжник Сергей Устюгов взял серебро в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира, который проходит в швейцарском Давосе.
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