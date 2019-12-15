Экономика
РБКПравительство расширит программу приватизации в России
В правительстве принято решение о включении дополнительных активов в госпрограмму приватизации. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря первого вице-премьера и министр финансов Антона Силуанова.
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с чего всё началось
Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.ТАСС05:01
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