Экономика
ВедомостиПравительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства. Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
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с чего всё началось
Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.ТАСС05:01
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