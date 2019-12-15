Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Окончательное решение по программе приватизации должно быть принято на заседании правительства. Средства от приватизации власти направят на реализацию стратегических планов и расширение инвестиционных программ компаний, добавила Фоменко.
Читать в источнике
Комментировать33
с чего всё началось

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.
ТАСС05:01

Подробнее о событии

Правительство может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний

ТАСС05:01

Правительство расширит программу приватизации в России

РБК05:48

В план приватизации в России могут включить дополнительные активы

RT на русском05:33

Правительство расширит план по приватизации компаний на 2020–2022 годы

Коммерсантъ05:50

Правительство решило расширить план приватизации госкомпаний

Ведомости05:28

Минфин рассказал о выгоде для экономики от приватизации госкомпаний

Известия06:14

Правительство может расширить план приватизации госкомпаний

Российская газета06:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
Происшествия

Спасатели в Москве сняли мужчину с опоры Крымского моста

Российская газета 06:47
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями после концерта в России

Напомним, что год назад народная артистка СССР София Ротару отказалась от выступлений в России из-за ситуации на Украине.
Molnet.ru 04:05
Общество

СМИ опубликовали фото затонувшего в бухте Севастополя плавдока

Подлежащие утилизации списанный плавучий док ПД-16 со списанной же подводной лодкой Б-380 затонули в Севастополе в ночь на воскресенье.
Известия 06:39
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования

Вести.Ru 06:38
Энергетика

Украина продлила срок бронирования транзитных мощностей ее ГТС

На Украине регулятор в сфере энергетики принял решение продлить сроки бронирования транзитных мощностей до нового года, что дает российскому «Газпрому» дополнительное время для заключения соответствующего договора.
ГЛАС.RU 06:46
Фигурное катание

«Даже не думаю»: Алина Загитова о завершении своей карьеры

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, фигуристка Алина Загитова в своем аккаунте в Instagram опубликовала пост, в котором развеяла слухи об уходе из большого спорта.
Пятый канал 06:59
Общество

Путин расширил налог на самозанятых на 19 регионов России

Президент России Владимир Путин внес поправки в федеральный закон о проведении эксперимента по установлению налога на профессиональный доход в Москве, Московской области, Калужской области и в Татарстане.
Известия 06:43
Гаджеты

Распродажа: МТС предлагает смарфоны Oppo, Xiaomi и Honor с беспрецедентными скидками

Модели Reno предыдущего поколения тоже участвуют в акции: скидка на Oppo Reno составляет 6 000 рублей (промокод NY11, цена упадет с 37 990 до 31 990), а на Oppo Reno Z – 5 000 (промокод NY10, снижение с 25 990 до 20 990).
Dgl.ru 01:55
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245

Sport24.ru 01:57
Происшествия

В Петербурге мужчина избил и обокрал 92-летнюю блокадницу

В Санкт-Петербурге 92-летнюю женщину, пережившую блокаду Ленинграда, обокрал сосед по коммунальной квартире. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:59
Общество

Крымский мост подсветили цветами российского триколора

Минувшей ночью иллюминацию в цветах российского триколора протестировали с полной нагрузкой.
Российская газета 06:00
Спорт

Российские гандболистки завоевали бронзу на чемпионате мира в Японии

Женская сборная России по гандболу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира 2019 года в Японии.
РБК 05:51
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору чая

15 декабря отмечается Международный день чая. В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору этого продукта.
Коммерсантъ 01:28
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске Ваня Фокин завершил реабилитацию

Малыш Ваня Фокин из Магнитогорска, о котором узнала и за которого переживала вся страна после взрыва многоэтажки на проспекте Карла Маркса, прошел очередной курс реабилитации в челябинской областной больнице, в эти выходные он уже в родительском доме и встретит в нем Новый год.
Российская газета 06:18
Общество

Ольга Васильева призвала не задавать «домашку» на новогодние каникулы

Ольга Васильева: Конечно нет. Я говорила об этом в прошлом году и повторяю сейчас: не надо задавать домашнее задание на каникулы!
Российская газета 03:58
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ 13 декабря в 16:53
Политика

На «России 1» показали интервью с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии съемочной группе телеканала «Россия 1» заявил, что встречи в «нормандском формате» по Донбассу расценивает как возможность добиться «конца войны на Украине».
Взгляд.ру 07:08
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев: «Дочь бьет Никиту, а он терпит»

Стараюсь никого не забывать, потому что старшенькому уже пять лет, он может ревновать. Никита очень любит Аню — она его бьет, а он терпит.
StarHit.ru вчера в 08:00
Политика

Косачёв оценил призыв объявить все Курильские острова частью Японии

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT оценил призыв главы оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии объявить на переговорах с Москвой все острова Курильского архипелага японской территорией.
RT на русском 03:42
Политика

Джабаров оценил заявление Польши о нежелании делать Россию врагом

Заявления польского руководства о нежелании делать Россию врагом обнадеживают, заявил член Совфеда Владимир Джабаров.
Газета.Ru 06:14
Культура

Умерла французская актриса Анна Карина

Во Франции скончалась в возрасте 79 лет актриса датского происхождения Анна Карина, сообщают французские СМИ.
Московский Комсомолец 05:07
Гаджеты

В Mac Pro используются самые дешевые модули

По словам Куинна Нельсона, автора своего канала на YouTube, компания Apple выбрала для Mac Pro вид памяти по самой низкой стоимости.
Goroday.ru 01:24
Экономика

Повышение пенсионного возраста и рост НДС назвали необязательными

Повышение пенсионного возраста и рост НДС были необязательны российским властям для того, чтобы увеличить доходы бюджета.
Lenta.ru 12 декабря в 06:15
Музыка

Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube

Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
РИА Новости вчера в 01:12
Космос

Закольцованный мир: ученые выдвинули новую гипотезу о форме Вселенной

В ноябре 2019 года в журнале Nature Astronomy было опубликовано исследование группы ученых из Римского университета Сапиенца.
РБК 10 декабря в 02:20
Общество

Умер бывший министр печати СССР Михаил Ненашев

Журналист, бывший министр печати СССР Михаил Ненашев скончался в возрасте 90 лет.
RT на русском 04:36
Политика

Украинский журналист захотел «исчезновения» русскоязычных детей

Украинский телеведущий Остап Дроздов заявил, что русскоязычное население в стране "должно исчезнуть как вид", передает газета "Взгляд" со ссылкой на украинские СМИ.
Радио Sputnik 06:10
Политика

Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

Компания Nord Stream 2 AG подала заявку в Германии на продолжение строительства «Северного потока – 2» зимой и весной, пишут СМИ.
Взгляд.ру 06:40
Происшествия

В Иркутске самолет вернулся в аэропорт из-за трещины на лобовом стекле

Газета.Ru 06:42
Политика

Переговоры по климату на саммите ООН в Мадриде вновь продлены

Саммит ООН должен был завершиться еще в пятницу, однако из-за разногласий был продлен сначала до субботы, а теперь до воскресенья.
Эхо Москвы вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное