Экономика
Невские НовостиПравительство решило расширить план приватизации госкомпаний
Предполагается, что это мера, которая позволяет снизить роль государства в экономике. Российское правительство решило расширить план приватизации госкомпаний в 2020-2022 годах. Об этом пишет «Федерал Пресс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря министра финансов Антона Силуанова Наталью Фоменко.
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с чего всё началось
Правительство РФ может расширить прогнозный план приватизации госкомпаний на 2020-2022 годы, включив в него дополнительные активы. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова Наталия Фоменко.ТАССвчера в 05:01
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