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Правительство решило расширить поддержку производителей овощей

Из постановления следует, что на субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, у которых есть личное подсобное хозяйство.
Газета.Ru
Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.
Finam.Ru
Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объёма произведённой продукции.
Finam.Ru
Сельскохозяйственные производители, которые строят или модернизируют овощехранилища, смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти стоимости работ, сообщается на официальном сайте
 правительства.
ТВ Центр

Подробнее о событии

Самозанятые смогут получить субсидии на производство овощей
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