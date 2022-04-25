Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.
«В настоящее время Финляндия замедляет свой процесс, в то время как Швеция ускоряет темпы, чтобы обе страны могли, если будет принято такое решение, одновременно подать заявку на членство», — сообщил источник.
Российская армия и подразделения Донецкой Народной Республики с 14:00 мск 25 апреля в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия рядом с "Азовсталью", сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Авторы материала отмечают, что Владимир Путин воспримет такие действия как личный удар, что может привести к эскалации напряжения между США и Россией. rubic.us Сообщается, что санкции в отношении Кабаевой были уже подготовлены Минфином США, однако совет нацбезопасности США, совещавшись 11 часов, принял решение вычеркнуть имя спортсменки из санкционного списка.
Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей» Ян Новиков.