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Правительство решило расширить поддержку производителей овощей

Из постановления следует, что на субсидии смогут рассчитывать не только малые и средние предприятия, но также самозанятые и граждане, у которых есть личное подсобное хозяйство.
Газета.Ru
Частично компенсировать расходы за счет субсидий смогут те аграрии, которые внедряют новые технологии в свое производство.
РИА Новости
Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.
Finam.Ru
Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объёма произведённой продукции.
Finam.Ru

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