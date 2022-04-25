Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.
По версии ФСБ и СКР, подготовкой покушения на российского телеведущего занимались участники неонацистской запрещенной террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила», запрещена в РФ).
«Вооруженные силы России и формирования Донецкой Народной Республики с 14:00 (мск) 25 апреля 2022 года в одностороннем порядке прекращают любые боевые действия, подразделения отводятся на безопасное расстояние и обеспечивают вывод указанной категории граждан в любых избранных ими направлениях», — сказано в сообщении.