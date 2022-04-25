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Правительство решило расширить поддержку производителей овощей

Правительство расширит меры поддержки производителей картофеля и других овощей.
Газета.Ru
Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и защищённом грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии досвечивания.
Finam.Ru
Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объёма произведённой продукции.
Finam.Ru
Сельскохозяйственные производители, которые строят или модернизируют овощехранилища, смогут претендовать на субсидию, покрывающую три четверти стоимости работ, сообщается на официальном сайте
 правительства.
ТВ Центр

Подробнее о событии

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