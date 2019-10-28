Экономика

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Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.
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Дмитрий Медведев
Мы одна из немногих стран, которая предлагает почти всю линейку образцов вооружения. Что касается гражданской продукции, то ситуация хуже. Нам нужно наращивать поставки судов и морской техники на мировой рынок и, конечно, свои приоритеты тоже закрывать.
— Дмитрий Медведев, российский политикРосбалт 11:57

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