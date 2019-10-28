Глава правительства Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности, в соответствии с которой число строящихся в стране судов и объемы поставки продукции судостроения на экспорт к 2035 году должны вырасти в несколько раз.

Правительство решило в десять раз увеличить экспорт кораблей

Кино «Малефисента» остается лидером российского проката Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.

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Футбол Буффон рассказал о причинах своего перехода в ПСЖ Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал о причинах, по которым он около года назад перешел в «Пари Сен-Жермен».Я перешел в ПСЖ, поскольку не мог сказать «нет» проекту парижан.

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