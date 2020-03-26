Коронавирус
Piter.tvПравительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат
Правительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат. Предприниматели, пострадавшие от пандемии, смогут получить неотложные кредиты на зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Путина с бизнесом.
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с чего всё началось
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.РБКвчера в 07:55
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Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат
Будущее России. Национальные проектывчера в 07:14
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Общество
Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж
Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое
За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
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В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида
Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
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Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса
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Армянский военнослужащий ранен на границе с Азербайджаном
Степанакерт опроверг сообщение Минобороны Азербайджана о гибели армянского солдата >> Отметим, что ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о "пресечении вражеской провокации" со стороны Тавушской области.
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Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
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Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
Авто
Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля
Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.
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Игры кончились: Нью-Йорку может не хватить моргов из-за коронавируса
Власти Нью-Йорка готовятся к главной битве с коронавирусом – через 2-3 недели здесь ожидают пика эпидемии; со дня на день в город должен прибыть плавучий госпиталь, военные оборудуют полевые лазареты, у больниц появились белые рефрижераторы – это дополнительные морги.
Политика
Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей
Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Общество
В России умер пациент с коронавирусом
В Москве умер еще один пациент с положительным тестом на новый коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Энергетика
WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти
Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Общество
Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России
Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Экономика
Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов
Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
Происшествия
В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт
В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
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Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Происшествия
В Саратове оцеплено здание у правительства области
На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
Общество
За нарушение карантина и самоизоляции наказаны более 500 россиян
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с момента начала проверок соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции было привлечено к ответственности более 500 человек.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач
Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Происшествия
В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Кино
«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России
Здоровье
В Севастополе подтверждено пять случаев коронавируса
Сегодня врио Губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе у пяти человек подтвердился диагноз коронавирус.
Общество
Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы
Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.