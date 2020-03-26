Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.

с чего всё началось

Правительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат. Предприниматели, пострадавшие от пандемии, смогут получить неотложные кредиты на зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Путина с бизнесом.

Правительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Шоу-бизнес Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Космос В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.

Армия и оружие Армянский военнослужащий ранен на границе с Азербайджаном Степанакерт опроверг сообщение Минобороны Азербайджана о гибели армянского солдата >> Отметим, что ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о "пресечении вражеской провокации" со стороны Тавушской области.

Общество Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.

Экономика Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.

Авто Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.

Общество Игры кончились: Нью-Йорку может не хватить моргов из-за коронавируса Власти Нью-Йорка готовятся к главной битве с коронавирусом – через 2-3 недели здесь ожидают пика эпидемии; со дня на день в город должен прибыть плавучий госпиталь, военные оборудуют полевые лазареты, у больниц появились белые рефрижераторы – это дополнительные морги.

Политика Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество В России умер пациент с коронавирусом В Москве умер еще один пациент с положительным тестом на новый коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Общество Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.

Происшествия В Саратове оцеплено здание у правительства области На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.

Общество За нарушение карантина и самоизоляции наказаны более 500 россиян Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с момента начала проверок соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции было привлечено к ответственности более 500 человек.

Происшествия В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.