Коронавирус

Piter.tvPiter.tvПравительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат

Правительство решило выдать кредиты бизнесу под 0% для выплаты зарплат. Предприниматели, пострадавшие от пандемии, смогут получить неотложные кредиты на зарплаты. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на встрече Путина с бизнесом.
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Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
РБКвчера в 07:55

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Российскому бизнесу дадут кредиты под 0% для выплаты зарплат

Московский Комсомолецвчера в 07:55

Малому бизнесу прописали банки

Коммерсантъвчера в 15:30

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:47

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

ТАССвчера в 07:58

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

Ведомостивчера в 17:23

Кабмин прорабатывает вопрос выдачи неотложных кредитов на выплату зарплат

Будущее России. Национальные проектывчера в 07:14

Правительство России рассматривает возможность запуска программы кредитования малого бизнеса с нулевыми ставками

Фонтанка.Рувчера в 06:59
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Общество

Попова: 20% заболевших коронавирусом в России не выезжали за рубеж

Пятая часть пациентов с коронавирусом в России не выезжали за рубеж, а заразились через контакт с заболевшими, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 05:48
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Песков рассказал о посещении вечеринки с Лещенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что посещал вечеринку, где был Лев Лещенко, у которого позднее подтвердился коронавирус, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:29
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Коронавирус на Украине набирает обороты - число зараженных выросло вдвое

За двое последних суток число больных коронавирусом на Украине увеличилось вдвое.
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В последние дни марта рядом с Землей пролетят 4 астероида

Первый пройдет на расстоянии 5 632 704 км от Земли, второй - на расстоянии 6 598 310 км. Астероид 2020 FE2 на скорости 25 749 км/ч пролетит мимо нашей в субботу, 28 марта.
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Общество

Игорь Николаев сдал анализ на наличие коронавируса

Музыкант Игорь Николаев сдал анализ на наличие COVID-2019, его результаты пока неизвестны.
RT на русском 00:38
Армия и оружие

Армянский военнослужащий ранен на границе с Азербайджаном

Степанакерт опроверг сообщение Минобороны Азербайджана о гибели армянского солдата >> Отметим, что ранее азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы заявили о "пресечении вражеской провокации" со стороны Тавушской области.
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Общество

Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.
РБК 06:37
Экономика

Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век

Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
РБК 25 марта в 12:29
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила о трагическом случае в Instagram. Журналистка сообщила, что потеряла ребенка.
Политика Сегодня вчера в 13:33
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Общество

Мишустин поручил закрыть санатории, курорты и общепит с 28 марта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил временно приостановить работу общепита, закрыть санатории. курорты и объекты массового отдыха.
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Авто

Почему полезно нарушать регламент обслуживания коробки передач автомобиля

Разработчики автоконцернов постоянно заявляют о том, что масло в коробке не должно меняться с самого начала и на протяжении всей эксплуатации.
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Общество

Игры кончились: Нью-Йорку может не хватить моргов из-за коронавируса

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РИА Новости 06:22
Происшествия

В Екатеринбурге пожилая пациентка с коронавирусом попала в реанимацию

РИА Новости 06:12
Политика

Мишустин: власти не бросят россиян, оказавшихся за границей

Власти не бросят россиян, которые оказались за границей, Росавиация также поможет иностранцам добраться домой из РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 05:29
Общество

В России умер пациент с коронавирусом

В Москве умер еще один пациент с положительным тестом на новый коронавирус, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
РИА Новости 04:18
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 12:39
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
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WSJ: Покупатели в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие страны Европы и Соединенные Штаты отказались покупать у Саудовской Аравии нефть, так как ее уже негде хранить.
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Экономисты Гуриев и Сонин призвали ввести карантин в России

Экономисты опубликовали открытое письмо, в котором призвали ввести в России карантин, а также активные антикризисные меры из-за ситуации с распространением коронавируса нового типа.
Ведомости 03:07
Экономика

Банки пожаловались в ЦБ на заявления клиентов о закрытии вкладов

Российские банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.
РБК вчера в 17:00
Происшествия

В Краснодаре ФСБ предотвратила теракт

В Краснодаре ФСБ предотвратила готовившийся крупный теракт.
Российская газета 06:12
Здоровье

Главный эпидемиолог Минздрава дал прогноз по активности COVID-19 в РФ

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля – начале мая.
Известия 06:03
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В Саратове оцеплено здание у правительства области

На улице Горького в Саратове работает полиция. Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», оцеплен участок улицы в районе правительства области.
КП - Саратов 03:43
Общество

За нарушение карантина и самоизоляции наказаны более 500 россиян

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что с момента начала проверок соблюдения карантинных мероприятий и режима самоизоляции было привлечено к ответственности более 500 человек.
Инфо24 вчера в 09:59
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Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, рассказал врач

Полезен ли чеснок в борьбе против коронавируса, сообщил врач.
Evo-rus.com 04:03
Происшествия

В Волгограде выявили три новых случая заражения коронавирусом

Три новых случая коронавируса зафиксированы в Волгоградской области, все заболевшие вернулись из-за границы, всего в регионе четыре инфицированных человека, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
РИА Новости 05:18
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru вчера в 06:42
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В Севастополе подтверждено пять случаев коронавируса

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Общество

Продуктовые будут открыты для пенсионеров в строго определенные часы

Сетевой магазин «Пятерочка» предлагает пенсионерам ходить за продуктами в строго определенные часы.
МР7.ру 04:59
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Андрей Рэмович Белоусов
Российский государственный деятель, учёный-экономист. Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации с 21 января 2020. С марта 2020 года председатель совета директоров ОАО «РЖД».
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