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Общество Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных. 15

Общество Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике. 133

Хоккей Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура» Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,5K

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Общество Дом дружбы народов возглавила экс-чиновница мэрии Якутска В конкурсе за право стать генеральным директором ДК участвовали первый заместитель гендиректора Дома дружбы народов Розалия Колосова, специалист минкультуры республики Сардаана Брызгалова, заместитель главы Губинского округа, певец Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй и бывший руководитель управления культуры Якутска Антонида Корякина.

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