Общество

РБКРБКПравительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту
 постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.
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Правительство захотело засекретить закупки «Роскосмоса»

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