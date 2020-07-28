Общество
РБКПравительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.Коммерсантъ12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:38, Ашберн
Авто
20-сильный электрокар eBussy с тягой 1000 Нм появится в Европе
Немецкая фирма Electric Brands планирует к 2021 году выпустить на европейский рынок электрический модуль eBussy с легко трансформируемой архитектурой.
FormaCar вчера в 10:00
Общество
Детсады, кафе и кинотеатры начнут работу с 29 июля в Забайкалье
Ограничения в работе для кафе, ресторанов, детских садов и кинотеатров снимут 29 июля в Забайкалье.
Zabnews.ru 07:57
Авто
Кто попадает под уголовную ответственность за фиктивный техосмотр?
27 июля вступила в силу новая редакция статьи 171 УК РФ, которая вводит уголовную ответственность за манипуляции в фальшивыми картами ТО.
Аргументы и Факты 18:31
Футбол
Девять клубов АПЛ просят CAS отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
В Спортивный арбитражный суд (CAS) поступил документ от девяти клубов английской Премьер-лиги, которые настаивают на отстранении «Манчестер Сити» от еврокубков на время разбирательства.
Metaratings 16:39
Общество
МЧС России предупредило об опасной геомагнитной буре 28 июля
Об опасной геомагнитной буре в своем докладе сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям МЧС РФ.
Телеканал Краснодар 04:35
Экономика
Рекламная выручка «Яндекса» впервые упала на 15%
Рекламная выручка "Яндекса", которая является основным источником дохода холдинга, во втором квартале сократилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 24,8 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении компании.
РБК 06:30
Общество
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что не может понизить себе зарплату – от ее размера зависит оплата труда всех подчиненных.
РИА Новости 05:49
Общество
Роспотребнадзор оценил эпидемиологическую ситуацию в Абхазии
Ранее сообщалось, что Абхазия откроет границы для российских туристов после того, как Россия оценит ситуацию с КОВИД-19 в республике.
Evo-rus.com 09:11
Хоккей
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера хабаровского «Амура»
Как сообщили в пресс-службе хабаровского хоккейного клуба «Амур» Александр Гулявцев, занимавший должность главного тренера с начала прошлого года, покинул команду.
КП - Хабаровск 08:12
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Авто
АКБ с функцией быстрой зарядки появится у Toyota в 2025 году
Picsnews.net 15:26
Происшествия
Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле его автомобиля в Ингушетии
«В Сунженском районе Ингушетии неподалеку от автодороги Р-217 «Кавказ» в легковом автомобиле обнаружен сотрудник вневедомственной охраны без признаков жизни», — информирует пресс-служба территориального управления Росгвардии по Ингушетии.
ФАН 15:32
Здоровье
Почти 20 медучреждений в Приморье возобновили плановую госпитализацию
Почти 20 медучреждений в Приморском крае возобновили плановую госпитализацию.
RT на русском 15:52
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
Происшествия
СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства.
Ведомости 10:49
Общество
Дом дружбы народов возглавила экс-чиновница мэрии Якутска
В конкурсе за право стать генеральным директором ДК участвовали первый заместитель гендиректора Дома дружбы народов Розалия Колосова, специалист минкультуры республики Сардаана Брызгалова, заместитель главы Губинского округа, певец Иннокентий Васильев-Лэгэнтэй и бывший руководитель управления культуры Якутска Антонида Корякина.
SakhaNews 11:37
Происшествия
Подозреваемого в ограблении банка в Петербурге задержали
Полицейские в Санкт-Петербурге задержали по горячим следам подозреваемого в разбойном нападении на банк на Васильевском острове.
Известия 17:51
Наука
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов
Ученые раскрыли происхождение загадочных железных метеоритов группы IEE. Об этом сообщает Naked Science.
Piter.tv вчера в 04:21
Кино
Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре
Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Софи Тернер родила девочку
Globallookpress Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы из "Игры престолов", родила первенца в одной из больниц Лос-Анджелеса.
РЕН ТВ 18:16
Общество
«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
FreeNews-Volga 12:38
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
Автоновости дня 13:36
Экономика
В ООН подсчитали потери туризма из-за пандемии коронавируса
Потери международного туристического сектора из-за распространения нового типа коронавируса в 2020 году достигли 320 миллиардов долларов, что более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году, сообщила в своём пресс-релизе Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO).
РИА Новости 08:30
Происшествия
В Петербурге после столкновения сошли с рельсов два товарных поезда
В результате возле железнодорожной станции «Купчинская» с рельсов сошли два электровоза и один пустой вагон.
Коммерсантъ 09:18
Общество
Лимаренко в Охе захотел встречаться только с заготовленными жителями
Валерий Лимаренко вместе со своей делегацией прилетел в Оху и проводит встречу с заготовленными жителями района, где обсуждаются возможные депутатские рейды за блуждающими коровами и полеты до Хабаровска.
Сахалин.Инфо 01:31