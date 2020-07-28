Общество
РБКПравительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.Коммерсантъ12:01
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Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
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Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
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Валерий Лимаренко встретился с руководством компаний-подрядчиков ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".
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Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
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Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Как сообщает ToDay News Ufa, пенсионерам, работавшим в 2019 году, с 1 августа будет произведен перерасчет пенсий.
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:13
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Поставки новых моделей Mitsubishi в Европу приостановили
Судя по опубликованной новой стратегии развития, компания Mitsubishi может уйти не только из Европы, но и из России.
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Современные подводные лодки, добавил высокопоставленный военный, позволяют российским крылатым ракетам угрожать территории США, и это тоже представляет «серьезную проблему».
Известия 17:42
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«Филадельфия» победила «Питтсбург» в первом после паузы матче НХЛ
«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» со счетом 3:2 в овертайме выставочного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который стал первым после паузы в связи с пандемией коронавируса.
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Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5
Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
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МИД отреагировал на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на блокировку аккаунтов телеканала «Царьград» на сервисах Google.
Lenta.ru 16:40
Политика
США допустили передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Власти Соединенных Штатов допускают, что будут снабжать своей вакциной против коронавирусной инфекции другие страны.
Известия 20:02
Космос
Специалисты испытали платформу «Казачок» в рамках марсианской миссии
Специалисты из России и Европы провели на Земле тестовую расстыковку посадочной платформы «Казачок» и марсохода в рамках подготовки миссии ExoMars.
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Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
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РИА Новости 08:55
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Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей 19:41
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Цена золота впервые с 2011 года обновила рекорд
В последний раз унция золота стоила выше 1910 долларов в сентябре 2011 года. Тогда за унцию давали 1923,7 доллара.
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Политика
Дегтярев назвал свое новое назначение неожиданным
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал свое назначение на этот пост неожиданным.
РИА Новости 20:03
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Московский Комсомолец 06:24
Энергетика
Китай сократил объемы закупки газа из России
Всего с начала 2020 года Россия поставила в Китай 1,27 млрд кубов газа, мощности газопровода "Сила Сибири" используются всего на 60%.
МонаВиста 04:34
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«Левада-Центр»: 45% россиян поддерживают протесты в Хабаровском крае
Из всех опрошенных, 45% россиян положительно относятся к тем, кто выходит на акции, и только 17% — отрицательно.
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Ученые узнали, когда на самом деле «родилась» Луна
Чтобы определить, сколько времени ушло на весь этот процесс, ученые использовали новую компьютерную модель, проанализировали различные процессы, связанные с затвердеванием магмы и пришли к выводу, что магматическому океану Луны потребовалось почти 200 миллионов лет для того, чтобы полностью затвердеть (ранее модели отводили на этот процесс всего 35 млн лет).
Росбалт 26 июля в 06:43
Футбол
«Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А
Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».
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Universal заключила беспрецедентный контракт с AMC Theatres
Киностудия Universal и крупнейшая сеть кинотеатров Северной Америки AMC Theatres заключили беспрецедентное соглашение, суть которого сводится к сокращению прокатного окна до 17 дней.
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Состояние 62-летней Елены Кондулайнен в больнице ухудшилось
Врачи перевели актрису Елену Кондулайнен в палату интенсивной терапии. Ее состояние заметно ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash.
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«Обнаглели»: крымская блогерша рассказала о ценах на полуострове
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
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