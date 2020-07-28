Общество
РБКПравительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»
Проект постановления подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. В «Роскосмосе» отказались прокомментировать РБК инициативу правительства. Госкорпорация предложила засекретить свои закупки, а также закупки дочерних и других организаций в ракетно-космической отрасли в июле 2019 года.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, засекретить закупки необходимо, так как иностранные государства анализируют открытую информацию из контрактов госкорпорации.Коммерсантъвчера в 12:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:18, Ашберн
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая родила дочь и показала ее спустя месяц
Известия вчера в 18:14
Общество
Международное сообщество приступило к сборке реактора проекта ITER
Интерфакс вчера в 06:29
Общество
«Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков
Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 02:30
Здоровье
Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели
Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента.
REGNUM 03:11
Экономика
Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной
Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group).
Коммерсантъ 02:13
Происшествия
В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии
Вблизи трассы «Кавказ» в Ингушетии в автомобиле обнаружено тело сотрудника подразделения вневедомственной охраны Росгвардии.
РБК вчера в 15:46
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Москве
Восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на юго-востоке Москвы.
ТАСС 02:36
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
В некоторых странах Европы появились признаки второй волны COVID-19.
Российская газета вчера в 17:52
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Авто
Внедорожник Aurus Komendant протестировали в Астрахани
На дорогах Астрахани был замечен прототип новейшего внедорожника Aurus Komendant.
Моя Москва.онлайн 27 июля в 12:59
Футбол
«Спартак» предложил Кокорину трёхлетний контракт
Москва, 29 июля 2020, 08:20 — REGNUM Московский «Спартак» предложил форварду санкт-петербургского «Зенита» Александру Кокорину трёхлетний контракт.
REGNUM 01:20
Происшествия
Найденные обломки самолета не принадлежат пропавшему в Бурятии Ан-2
Российская газета вчера в 02:49
Кино
Александра Бортич и Алексей Чадов сыграют в «Игру на выживание» на ТНТ
Премьера сериала "Игра не выживание" состоится в ближайшее время на ТНТ и видеоплатформе Premier.
ИА InterMedia 27 июля в 11:06
Экономика
Россияне припасли рекордно много денег
Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.
Lenta.ru 03:07
Политика
Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России.
Московский Комсомолец вчера в 06:24
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Космос
Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса
Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК 27 июля в 07:37
Политика
Названы готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов в августе на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 03:11
Экономика
В Минтруде РФ пообещали обеспечить реальный рост пенсий
Реальные пенсии неработающим пенсионерам в России вырастут до 2024 года, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Газета.Ru вчера в 02:21
Политика
Главная конкурентка Лукашенко Тихановская выступила против России
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает интеграцию с нашей страной ненужной.
Дни.ру 27 июля в 15:25
Происшествия
В Башкирии в ДТП с автобусом и грузовиком погибли два человека
В результате произошло столкновение с пассажирским автобусом, во время которого два пассажира погибли, а шестерых, в том числе 8-летнего ребенка, госпитализировали.
REGNUM 01:10
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости 27 июля в 13:59
Политика
Лукашенко на выборах готовы поддержать 72,3% граждан, показал опрос
Действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, готовы поддержать 72,3% граждан республики, свидетельствуют данные проведенного аналитическим центром Ecoom соцопроса.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
В Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по химии и обществознанию
Уфа, 28 июля 2020, 15:55 — REGNUM 33 участника единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии получили 100 баллов в Башкирии.
REGNUM вчера в 08:55
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Напомним, что в июне семьи с детьми 3-16 лет получили 10 тысяч рублей единовременно на каждого такого ребенка.
Evo-rus.com 01:34
Шоу-бизнес
72-летняя София Ротару опубликовала редкое фото без макияжа
Известная артистка София Ротару опубликовала в своем Instagram редкий снимок, на котором звезда без макияжа.
ИнфоСМИ вчера в 08:49
Политика
Песков сообщил, что Путин не заразился коронавирусом от Лукашенко
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что перенес коронавирус "на ногах" и бессимптомно.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами
На втором этапе возобновления авиасообщения Россия может разрешить перелеты на Мальдивы и в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РБК со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 07:35