с чего всё началось

Проект постановления подписан премьер-министром Михаилом Мишустиным. В «Роскосмосе» отказались прокомментировать РБК инициативу правительства. Госкорпорация предложила засекретить свои закупки, а также закупки дочерних и других организаций в ракетно-космической отрасли в июле 2019 года.

Общество «Ъ»: в России разрабатывают концепцию массового внедрения алкозамков Минпромторг планирует до конца года разработать концепцию внедрения в массовое потребление алкозамков, которые блокируют зажигание автомобиля при выявлении алкоголя в выдыхаемом воздухе. 894

Здоровье Президент Казахстана поручил продлить карантин на две недели Нур-Султан, 29 июля 2020, 10:11 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил продлить карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением, сообщили 29 июля в пресс-службе администрации президента. 12

Экономика Сбербанк увеличил долю в Rambler Group до контрольной Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которую ранее группа приобрела у финансового инвестора Era Capital, и долю в 1,5% у компании A&NN (второй акционер Rambler Group). 6

Экономика Россияне припасли рекордно много денег Россияне, которые из-за коронавируса лишились возможности тратить деньги, начали рекордными темпами запасать средства.

Политика Пашинян ответил на претензии Симоньян к Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил на заявление главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что армянские власти демонстрируют неблагодарное отношение к России. 950

Экономика Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине. 1,7K

Космос Спутник ESA нашел источник загадочного сигнала из глубокого космоса Об открытии кратко рассказывается на сайте Европейского космического агентства ESA.

Происшествия Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа. 186

Политика Названы готовые принять россиян европейские страны Хорватия и Мальта выразили готовность принимать российских туристов в августе на фоне пандемии коронавируса.

Общество Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. 1,5K