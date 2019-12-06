Экономика
РИА НовостиПравительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.
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Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями
Rambler News Service04:23
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