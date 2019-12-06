В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.

Происшествия Задержан глава ОПГ, причастной к убийству главы центра «Э» Ингушетии В Москве и Ингушетии сотрудники СК, ФСБ, МВД и Росгвардии провели спецоперацию, в ходе которой была пресечена деятельность организованной преступной группы, причастной к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Происшествия СК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина.

Спорт Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.

Политика Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Происшествия В Чебоксарах школьница ударила полицейского ногой в лицо В Чебоксарах будут судить семнадцатилетнюю школьницу по обвинению в применении насилия в отношении представителей власти, сообщили в пресс-службе СК РФ по Чувашской республике.

Происшествия Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на счета бывшего заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Авто Падение продаж новых автомобилей в России ускорилось Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составили в ноябре 2019 года 156,848 тыс. единиц, что на 6,4% меньше результата аналогичного периода прошлого года.

Транспорт Проезд на МЦД станет платным с 9 декабря В ближайшие выходные на Московских центральных диаметрах пройдет заключительный этап тестирования билетной системы, а уже с понедельника проезд по МЦД станет платным, напоминает "ТВ Центр".