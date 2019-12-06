Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.
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Кабмин может ограничить возможности крупных компаний поглощать технологические стартапы

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Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

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Кабмин хочет ограничить право крупных компаний поглощать IT-стартапы

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Итальянское издание Corriere dello Sport в новом номере ответило на обвинения в расизме.
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В Кремле поинтересуются итогом встречи режиссера Александра Сокурова и полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Количество вопросов в теоретическом экзамене при сдаче на права увеличится.
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В любом случае, ясно, что красивая пара Евгения Феофилактова и Маджид Гиагиа распалась.
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В Украине сообщили о срыве переговоров по газу с Россией

Переговоры по газу между Россией и Украиной не состоялись. Об этом сообщили в минитсерстве энергетики Украины в четверг 5 декабря.
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Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.
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Турция рассказала о вынужденной покупке российских С-400

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Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже

На саммит «нормандской четверки» президент Владимир Путин отправляется с желанием помочь урегулированию конфликта на Донбассе и серьезным настроем, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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От кори за год умерли 140 тыс. человек – в ВОЗ назвали это провалом

От кори в 2018 году умерли 140 тыс. человек, заразились 10 миллионов.
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Певцов в образе Сталина снова призвал Познера покинуть Россию

Российский актер Дмитрий Певцов снова обратился к журналисту Владимиру Познеру с предложением уехать из России.
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Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»

В Сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
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Суд арестовал счета и имущество бывшего замглавы ПФР

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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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