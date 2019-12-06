Экономика
РИА НовостиПравительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами
В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.
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Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями
Rambler News Service04:23
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Вскоре Добронравов заверил поклонников сериала о том, что название сохранится. Иными словами, «Сваты» обрастают слухами и сплетнями.
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Политика
Стала известна реакция Медведева на ролики Навального
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У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия
Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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Украина представила панораму «лунной базы»
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех
В результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Одессы число погибших достигло уже четырех человек.
Авто
Новый Jaguar F-Type официально представлен
В Великобритании прошла презентация спорткара Jaguar F-Type нового поколения.
Политика
Матвиенко призвала наказать Новака из-за задержки закона о счётчиках
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что министр энергетики России Александр Новак и его заместители должны получить административное наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учёта электроэнергии.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Федора Бондарчука «Вторжение»
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Космос
НАСА отправит к Луне женские манекены
Шоу-бизнес
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Uznayvse.ru напоминает, что во время интервью Ксении Собчак с Дмитрием Шепелевым речь зашла об отношениях ведущего и родителей Жанны Фриске.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, два человека получили травмы средней степени тяжести в ДТП с участием 13 (по другим данным 15) автомобилей на Выборгском шоссе в Петербурге, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов обвинил «Вечерний Ургант» в цензуре
Дмитрий Певцов рассказал, что ему отказали в участии в шоу Первого канала «Вечерний Ургант».
Общество
Грузия выдала России братьев Глушковых
Министерство юстиции Грузии сообщило об экстрадиции в Россию бывших нижегородских депутатов, братьев Владимира и Александра Глушковых, которые ранее были объявлены в международный розыск.