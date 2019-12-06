Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.
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Правительство хочет ограничить поглощение стартапов крупными компаниями

Коммерсантъ07:39

Правительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

РИА Новости04:36

Акимов сообщил о проработке ограничений на покупку стартапов банками

РБК05:28

Кабмин может ограничить возможности крупных компаний поглощать технологические стартапы

ТАСС05:43

Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями

Rambler News Service04:23

Кабмин РФ прорабатывает введение ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями

ПРАЙМ04:18

В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов

RT на русском04:15
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 15:25, Ашберн
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В пятницу Венецианская комиссия Совета Европы сделала заявление, в котором указала на то, что ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
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Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
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«Нафтогазу» удалось реально взыскать с «Газпрома» $2,1 млрд, рассказал в интервью изданию LIGA.net предправления украинской компании Андрей Коболев.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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