Экономика

РИА НовостиРИА НовостиГлава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Глава «Ростелекома» против ограничения возможности крупных компаний поглощать стартапы

ТАСС05:32

Глава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов

РИА Новости05:32

Акимов сообщил о проработке ограничений на покупку стартапов банками

РБК05:28

В России могут ограничить возможность поглощения технологических стартапов

RT на русском04:15

Правительство хочет ограничить поглощение стартапов крупными компаниями

Коммерсантъ07:39

Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями

Rambler News Service04:23

Кабмин хочет ограничить право крупных компаний поглощать IT-стартапы

News.ru04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

РИА Новости 05:30
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 05:22
Наука

Окислительный стресс в молодости может продлевать жизнь

Анализ показал, что причина заключается в разном уровне окислительного стресса в организме червей на личиночной стадии.
Хайтек+ 01:24
Хоккей

Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным

Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.
Чемпионат 02:26
Футбол

Сульшер: мы готовимся к дерби, мы не играем в баскетбол

Напомним, ранее полузащитник клуба Поль Погба опубликовал видео, как на прошлой неделе он играл в баскетбол, несмотря на свою травму.
Чемпионат 06:47
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском 04 декабря в 08:57
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Музыка

Билли Айлиш против ксанакса в клипе «Xanny»

В видео Билли Айлиш изображает потребителя ксанакса, медицинского препарата, очень популярного среди наркопотребителей (и смертельно опасного при небрежном отношении).
Афиша Daily вчера в 13:56
Политика

Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму

Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
ТАСС 07:15
Общество

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
РБК 05:30
Кино

«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC

Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
Ведомости 04:06
Музыка

Google назвал самые популярные видео на российском YouTube в 2019 году

Афиша Daily 01:19
Игры

Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam

Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
CyberSport.ru вчера в 14:19
Происшествия

Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде

РБК вчера в 15:06
Политика

Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
RT на русском 07:07
Общество

Раймонд Паулс отметил «навязчивость» российской публики

REGNUM 01:52
Происшествия

В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
ИА Новороссия 07:00
Наука

Частое окрашивание волос может привести к раку

Слово и Дело 04 декабря в 11:40
Политика

Пранкер Лексус дозвонился до Зеленского вслед за Скабеевой

Lenta.ru 04:51
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Спорт

Metacritic назвал лучшие игры последнего десятилетия

Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе.
REGNUM 07:24
Происшествия

Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа

Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
РБК 07:41
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Политика

В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США

«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
REGNUM 03:12
Наука

Найден способствующий развитию онкологии белок

МедиаПоток 04 декабря в 10:04
Происшествия

В Калининграде зафиксировали гибель лебедей

Гибель лебедей зафиксирована на озерах в Калининграде.
ТАСС вчера в 12:42
Здоровье

Саратовский кардиолог рассказал про «инфарктный телефон»

По словам доктора, только 23% пациентов, с которыми приходится иметь дело кардиологам, имеют острые состояния.
Регион 64 вчера в 10:19
Космос

Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Пятый канал 04 декабря в 13:21
Общество

В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре

Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Газета.Ru 03:48
Футбол

Вильярреал – Атлетико Мадрид. Прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании

В пятницу, 6 декабря, в 23:00 (МСК) начнется матч 16-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Вильярреал и Атлетико Мадрид.
Букмекеры.рф 04:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное