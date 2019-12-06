Экономика
РИА НовостиГлава «Ростелекома» выступил против ограничения поглощения стартапов
Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский не поддерживает идею ограничений по поглощению крупными компаниями стартапов, считает, что они, напротив, заинтересованы в поддержке крупного бизнеса.
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Правительство обсуждает ограничение на покупку IT-стартапов крупными компаниями
Rambler News Service04:23
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Экономика
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Наука
Окислительный стресс в молодости может продлевать жизнь
Анализ показал, что причина заключается в разном уровне окислительного стресса в организме червей на личиночной стадии.
Хоккей
Жюльен: Задоров заслужил дисквалификацию, силовой приём был грязным
Главный тренер «Монреаль Канадиенс» Клод Жюльен выразил мнение, что российский защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров заслужил дисквалификацию за силовой приём против нападающего Еспери Котканиеми.
Футбол
Сульшер: мы готовимся к дерби, мы не играем в баскетбол
Напомним, ранее полузащитник клуба Поль Погба опубликовал видео, как на прошлой неделе он играл в баскетбол, несмотря на свою травму.
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Музыка
Билли Айлиш против ксанакса в клипе «Xanny»
В видео Билли Айлиш изображает потребителя ксанакса, медицинского препарата, очень популярного среди наркопотребителей (и смертельно опасного при небрежном отношении).
Политика
Комиссия СЕ: ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях делегации РФ из-за выборов в Крыму
Венецианская комиссия Совета Европы (СЕ) считает, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
Общество
Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов
«ТД Интерторг» — операционная компания «SPAR Северо-Запад», крупнейшего по числу магазинов франчайзи нидерландского продовольственного ретейлера SPAR.
Кино
«Яндекс» собирается снимать сериалы и фильмы по сценариям BBC
Вице-президент BBC Studios по странам Центральной и Восточной Европы, Средиземноморью и Африке Салим Мукаддам рассчитывает, что «Яндекс» с его масштабом и вниманием к качеству контента сможет привлечь к сериалам и фильмам студии новых зрителей из России.
Игры
Состоялся релиз Red Dead Redemption 2 в Steam
Релиз оригинальной версии Red Dead Redemption 2 для PlayStation 4 и Xbox One состоялся в октябре 2018 года.
Происшествия
Пятилетняя девочка умерла после аварии в Зеленограде
Политика
Путин заявил об обеспечении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%.
Происшествия
В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ
Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
Наука
Частое окрашивание волос может привести к раку
Спорт
Metacritic назвал лучшие игры последнего десятилетия
Сайт-агрегатор Metacritic составил список лучших игр последнего десятилетия на основе их средней оценки на сервисе.
Происшествия
Журналиста Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за акцию 31 августа
Журналиста и муниципального депутата Илью Азара оштрафовали на 300 тыс. руб. за участие в несанкционированном шествии 31 августа.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Политика
В Китае ввели ответные ограничения для дипломатов США
«Китай уведомил посольство США в КНР о том, что мы немедленно примем ответные меры», — заявила официальный представитель МИД КНР и добавила, что данные меры вводятся в качестве ответа на введенные в октябре текущего года госдепом США ограничения для китайских дипломатов.
Наука
Найден способствующий развитию онкологии белок
Происшествия
В Калининграде зафиксировали гибель лебедей
Гибель лебедей зафиксирована на озерах в Калининграде.
Здоровье
Саратовский кардиолог рассказал про «инфарктный телефон»
По словам доктора, только 23% пациентов, с которыми приходится иметь дело кардиологам, имеют острые состояния.
Космос
Запуск корабля Dragon с грузом для МКС отложен на сутки из-за погоды
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США поспешили заявить о конце России, как космической державы.
Общество
В посольстве РФ отреагировали на арест судна в Сингапуре
Пресс-секретарь посольства России в Сингапуре Сергей Новосельцев прокомментировал ситуацию с попавшим под санкции США российским судном "Севастополь", которое арестовали в Сингапуре.
Футбол
Вильярреал – Атлетико Мадрид. Прогнозы и ставки букмекеров на матч чемпионата Испании
В пятницу, 6 декабря, в 23:00 (МСК) начнется матч 16-го тура испанской Ла Лиги между футбольными клубами Вильярреал и Атлетико Мадрид.