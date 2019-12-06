Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство решило защитить стартапы от поглощения крупными фирмами

В России могут ограничить возможности поглощения стартапов крупными компаниями, сообщил вице-премьер Максим Акимов. Он отметил, что этот вопрос прорабатывается в рамках пятого антимонопольного пакета, но решить его сложно.
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Кабмин может ограничить возможности крупных компаний поглощать технологические стартапы

ТАСС05:38

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Коммерсантъ07:39

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Rambler News Service04:23

Кабмин РФ прорабатывает введение ограничений по поглощению стартапов крупными компаниями

ПРАЙМ04:18
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Председатель совета директоров АО «Почта России» с октября 2019 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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