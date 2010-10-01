Экономика

Legal.ReportLegal.ReportПравительство резко сокращает расходы на зарплаты судей

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Фото: kremlin.ru Правительство России планирует резкое сокращение расходов на зарплаты судей в ближайшие годы. Предполагается, что будут урезаны траты как на федеральных судей, так и на судей ВС и КС, — среди них председатели двух этих инстанций Валерий Зорькин и Вячеслав Лебедев.
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Судьям урежут зарплаты

Первое антикоррупционное СМИ10:10

Правительство резко сокращает расходы на зарплаты судей

Legal.Report08:16
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