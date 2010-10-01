Экономика
Legal.ReportПравительство резко сокращает расходы на зарплаты судей
Фото: kremlin.ru Правительство России планирует резкое сокращение расходов на зарплаты судей в ближайшие годы. Предполагается, что будут урезаны траты как на федеральных судей, так и на судей ВС и КС, — среди них председатели двух этих инстанций Валерий Зорькин и Вячеслав Лебедев.
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Политика
Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края
Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
Музыка
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при «Славянского базара»
Белорусский певец Роман Волознев получил гран-при XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», став победителем конкурса исполнителей эстрадной песни.
Культуромания 09:44
Музыка
Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения
«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
Происшествия
МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Бенине
МИД России подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе у берегов Бенина.
RT на русском 13:33
Здоровье
Власти Тульской области не исключили второй волны коронавируса в регионе осенью 2020 года
Пик заражения коронавирусом в Тульской области пройден, но не исключается вторая волна инфекции осенью 2020 года, сообщил в понедельник губернатор Тульской области Алексей Дюмин на заседании оперативного штаба региона.
ТАСС 11:19
Игры
Анонс Alba: a Wildlife Adventure — новинки создателей Monument Valley
Английская студия Ustwo, наиболее известная по головоломкам Monument Valley, представила свою следующую игру — адвенчуру Alba: a Wildlife Adventure.
Игромания.ру 14:10
Политика
В Белоруссии опровергли слухи о госпитализации Лукашенко
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что у президента Белоруссии Лукашенко, который якобы госпитализирован в местную больницу, случился гипертонический криз.
REGNUM вчера в 13:12
Футбол
Медведев: Без ошибок арбитров «Спартак» был бы в зоне вылета
Кстати, есть исследование, что ошибки арбитров дали «Спартаку» восемь дополнительных очков.
Нева Спорт 12:55
Происшествия
СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове
Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК 14:40
Футбол
«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду.
Sports.ru 13:24
Политика
Иран намерен покупать новейшее российское оружие
Тегеран заинтересован в покупке новейшего российского вооружения по линии военно-технического сотрудничества, так как РФ является приоритетным партнером страны в этой области.
Газета.Ru 14:29
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Общество
Петербуржцев оставят без армянских абрикосов из-за Карабаха
Торговцы из Азербайджана пригрозили оставить петербуржцев без армянских абрикосов на фоне развивающегося конфликта между странами из-за Нагорного Карабаха, пишет 47 News.
Lenta.ru 14:03
Общество
Абхазия назвала условие приема российских туристов
В условиях пандемии на границе Абхазии с Россией с марта действуют ограничения на въезд иностранцев и лиц без гражданства, за исключением дипломатов и российских военных, а также водителей, осуществляющих международные грузовые перевозки.
Lenta.ru 13:58
Общество
Минфин предложил снизить траты на госпрограмму вооружений
Минфин предложил сократить ассигнования на государственную программу вооружений (ГПВ) на 5% в 2021–2023 годах, следует из опубликованной 20 июля методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК.
РБК 13:34
Экономика
Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады
Почти 30% россиян предпочтут забрать свои вклады из банков, если ставка по ним продолжит падать.
Газета.Ru 02:45
Киберспорт
Количество игроков в Sea of Thieves достигло 15 миллионов
CyberSport.ru 10:15
Общество
Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД
Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
Общество
Мэр Норильска подал в отставку из-за проблем с коронавирусом в городе
Ранее,15 июля, Ахметчин заявил, что власти Норильска обратились за помощью в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 к губернатору Уссу.
РБК 08:38
Общество
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
Общество
Bloomberg: сотни человек в России получили вакцину от коронавируса
Москва, 20 июля 2020, 12:03 — REGNUM Некоторые представители российской элиты получили вакцину от коронавируса Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имен Н. Ф. Гамалеи, сообщает 20 июля издание Bloomberg.
REGNUM 05:03
Космос
Потенциально опасен: 24 июля к Земле приблизится гигантский астероид
В НАСА отметили, что длина астроида 2020 ND составляет 170 метров и он приблизится к Земле на расстояние в 0,034 астрономических единицы (5 086 328 км).
Радио Комсомольская правда 11:25
Общество
Экспертиза подтвердила подлинность останков семьи Романовых
Историко-архивная экспертиза по делу об убийстве царской семьи Романовых подтвердила подлинность «екатеринбургских останков».
Телеканал 360° 14:19
Общество
Мэр Анапы ушел в отставку после критики со стороны властей края
Мэр Анапы Юрий Поляков подал заявление об отставке по собственному желанию. Об этом говорится в сообщении администрации Краснодарского края.
РБК 13:56
Политика
США ввели санкции против Рамзана Кадырова и членов его семьи
Госдепартамент ввел санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его супруги Медни и дочерей Айшат и Хадижат.
Ведомости 12:23
Происшествия
В Амурской области задержали участников массовых беспорядков на ГПЗ
В Амурской области задержаны 11 участников массовых беспорядков, возникших на строительной площадке газоперерабатывающего комплекса, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по области.
РИА Новости 09:01
Космос
Япония запустила к Марсу космический зонд ОАЭ «Аль-Амаль»
Ранее запуск космического зонда переносили 2 раза. Причиной тому стали ливневые дожди. Вес аппарата составляет 1360 кг.
Evo-rus.com 03:11