Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.

Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

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