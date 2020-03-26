Общество
КоммерсантъПравительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина
Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Общество
Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы
Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Политика
Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной
Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Общество
Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Армия и оружие
Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море
Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Общество
Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Космос
В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Общество
Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
Общество
Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами
МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом
Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Здоровье
На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек
Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
Экономика
Лукашенко выиграл психологически, но проиграл в деньгах
Правда, эксперты, вспоминая предыдущие попытки Белоруссии диверсифицировать поставки нефти, опасаются, что Александр Лукашенко снова откажется от этих планов, получив более дешевую российскую нефть.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса
Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Общество
В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182
В России число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram- канале.
Здоровье
«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией
Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Происшествия
Власти регионов УФО рассказали о состоянии зараженных коронавирусом
Один из пациентов в Екатеринбурге находится в состоянии средней степени тяжести, состояние одного из пациентов в Тюменской области оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в среду региональные власти.
Политика
Шойгу: Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае
Москва, 26 марта 2020, 11:56 — REGNUM Министерство обороны России построит 16 модульных инфекционных центров до 15 мая.
Здоровье
Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня
Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Общество
В администрации Новокузнецка проходит обыск
26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Общество
Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт
Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.
Общество
Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом
Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Общество
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом
В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.