Общество

КоммерсантъКоммерсантъПравительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные накануне президентом Владимиром Путиным, сегодня их планируют внести в Госдуму.
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Правительство сегодня внесет в Госдуму предложения из обращения Путина

Коммерсантъ03:07

Правительство всю ночь работало над предложениями из обращения Путина

Lenta.ru03:31

Правительство России проработало изменения в законодательство, предложенные Владимиром Путиным в обращении к россиянам

Эхо Москвы03:30

Сегодня предложения из обращения Путина правительство внесет в Госдуму

Live2404:43
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Общество

В Совфеде сообщили об отрицательном тесте Нарусовой на коронавирус

РБК 03:18
Общество

Мишустин: для нарушителей карантина будут введены штрафы

Премьер России Михаил Мишустин заявил, что для тех, кто "демонстрирует редкое легкомыслие", не соблюдая карантин, будут введены штрафы, пишет ТАСС.
Газета.Ru 04:37
Политика

Российскую помощь Италии для борьбы с коронавирусом назвали бесполезной

Большая часть российских поставок в Италию, которые должны послужить для помощи в борьбе с коронавирусом, назвали бесполезными.
Lenta.ru 03:56
Общество

Собянин объявил о закрытии некоторых категорий магазинов в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объявил, что в Москве приостановят работу магазины, за исключением аптек, продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости.
Известия 04:17
Армия и оружие

Российский сторожевой корабль унизил два фрегата НАТО в Черном море

Российский военный корабль «унизил» два ракетных фрегата НАТО в Черном море, когда те попытались войти без предупреждения.
Shraibikus News 03:57
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Космос

В NASA завершили 17-летнюю миссию по изучению Солнца

РЕН ТВ 23 марта в 11:40
Происшествия

В Москве в медклинике произошел взрыв

В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.
Интерфакс 04:02
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей из-за распространения новой кронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 10:38
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
Общество

Россия с 27 марта полностью прекратит авиасообщение с другими странами

МИД страны должен передать Минтрансу и Роспотребнадзору списки граждан, которые намерены вернуться из-за рубежа домой.
Кубань 24 04:02
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек

Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 04:13
Экономика

Лукашенко выиграл психологически, но проиграл в деньгах

Правда, эксперты, вспоминая предыдущие попытки Белоруссии диверсифицировать поставки нефти, опасаются, что Александр Лукашенко снова откажется от этих планов, получив более дешевую российскую нефть.
Независимая газета вчера в 13:17
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru вчера в 18:53
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса

Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

В России число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 182

В России число зараженных коронавирусом выросло на 182 человека за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в Telegram- канале.
Lenta.ru 04:02
Здоровье

«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией

Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Дождь 03:56
Происшествия

Власти регионов УФО рассказали о состоянии зараженных коронавирусом

Один из пациентов в Екатеринбурге находится в состоянии средней степени тяжести, состояние одного из пациентов в Тюменской области оценивается как стабильно тяжелое, сообщили в среду региональные власти.
ТАСС вчера в 09:38
Политика

Шойгу: Минобороны построит 16 инфекционных центров в мае

Москва, 26 марта 2020, 11:56 — REGNUM Министерство обороны России построит 16 модульных инфекционных центров до 15 мая.
REGNUM 04:56
Здоровье

Путин отметил невозможность заблокировать проникновение коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса на территорию страны.
Мой Брянск вчера в 12:20
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru 24 марта в 17:03
Общество

В администрации Новокузнецка проходит обыск

26 марта стало известно о том, что сотрудники ФСБ проводят обыск в кабинете заместителя главы Новокузнецка Григория Вержицкого.
Сибдепо 04:30
Общество

Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

Мэр Сочи Алексей Копайгородский призвал туристов воздержаться от посещения курорта в дни школьных каникул и во время нерабочей недели, объявленной президентом Владимиром Путиным.
BFM.ru 03:35
Общество

Главный хирург США предсказал резкий рост заболеваемости коронавирусом

Ухудшение ситуации с заболеваемостью коронавирусом SARS-CoV-2 ожидается в течение недели в США.
Известия 23 марта в 16:53
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
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