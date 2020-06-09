Общество
РИА НовостиПравительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом. Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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с чего всё началось
Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.РИА Новостивчера в 06:06
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Футбол
РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
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Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
Футбол
«Реал» предложит Рамосу продлить контракт до 2022 года
«Реал» намерен сохранить капитана команды Серхио Рамоса. Мадридский клуб предложит футболисту продлить соглашение до лета 2022 года.
Sports.ru 04:41
Футбол
Матыцин обсудит с главами регионов возобновление РПЛ
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в ближайшие два дня обсудит возобновление чемпионата России по футболу с главами регионов России.
РИА Новости 04:58
Футбол
Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира
Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
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В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
Футбол
В Италии утвердили новые сроки трансферного окна
Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за мироой пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:44
Происшествия
Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
ProstoProSport 05:50
Футбол
Юрист Черчесова высказался о возможности тренера возглавить «Спартак»
Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров поделился мнением о шансах специалиста возглавить московский "Спартак".
Газета.Ru 01:33
Футбол
Клопп: «Думаю, мы еще увидим прежнего Гетце»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил перспективы полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Sport24.ru 03:23
Культура
Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»
Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получил магнитную зарядку
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 06:46
Футбол
Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ
Soccer.ru вчера в 23:49
Футбол
ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно
ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 вчера в 01:45
Футбол
Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА
REGNUM вчера в 09:14
Происшествия
В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб
Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
Футбол
Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России
Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
ProstoProSport вчера в 07:12
Хоккей
Китайский «Куньлунь» может перебраться в Сочи
Среди двух потенциальных арен могут быть выбраны стадионы в Сочи («Шайба», «Большой») и Мытищах («Арена Мытищи»), пишет «Газета.ру».
Кубанские новости 00:57
Шоу-бизнес
Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир
Слово и Дело вчера в 12:50
Происшествия
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов
В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Футбол
Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»
«Локомотив» пошел навстречу игроку. Контрактное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Vprognoze.ru вчера в 15:32
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Футбол
Погребняк, переболевший коронавирусом, будет тренироваться индивидуально до середины июня
Ранее 36-летний нападающий переболел COVID-19. Игрока выписали из больницы 2 июня.
Bookmaker-ratings.ru 06:41
Происшествия
Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе фургона
Народные новости 03:52
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»
Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
Политика
В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
Технологии
«ВКонтакте» преобразует голосовые сообщения в текст
"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получат возможность читать голосовые сообщения.
Piter.tv 06:37
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46