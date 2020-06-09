Общество

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Россияне смогут выезжать за рубеж для учебы, работы, лечения и ухода за родственниками, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании совета по борьбе с коронавирусом. Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
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с чего всё началось

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.
РИА Новостивчера в 06:06

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Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

РИА Новостивчера в 20:36

В России смягчили порядок въезда и выезда из страны

Газета.Ru01:13

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

Известиявчера в 21:35

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РБК04:02

Россиянам вновь разрешили поездки за границу

RT на русскомвчера в 10:35

Смягчение ограничений на въезд и выезд из РФ уже вступило в силу

Интерфаксвчера в 09:33

Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

ТАССвчера в 06:07
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Футбол

РФС признал ошибку с местом проведения полуфинала Кубка России

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) было объявлено, что полуфинальный поединок Кубка страны между «Зенитом» и «Спартаком» будет сыгран на поле в Санкт-Петербурге.
РБК 06:50
Происшествия

Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга

Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС вчера в 13:32
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Футбол

«Реал» предложит Рамосу продлить контракт до 2022 года

«Реал» намерен сохранить капитана команды Серхио Рамоса. Мадридский клуб предложит футболисту продлить соглашение до лета 2022 года.
Sports.ru 04:41
Футбол

Матыцин обсудит с главами регионов возобновление РПЛ

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в ближайшие два дня обсудит возобновление чемпионата России по футболу с главами регионов России.
РИА Новости 04:58
Футбол

Опубликован рейтинг самых дорогих футболистов мира

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира, сообщает Газета.ру.
Общественное телевидение России вчера в 09:51
Происшествия

Актёр Михаил Ефремов признал себя причастным к ДТП

REGNUM 04:32
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Политика

В Кремле прокомментировали снятие режима ограничений в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал снятие мэром Москвы Сергеем Собяниным режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19, в столице.
RT на русском вчера в 08:27
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Футбол

В Италии утвердили новые сроки трансферного окна

Федерация футбола Италии (FIGC) сообщила об изменении сроков летнего трансферного окна из-за мироой пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском вчера в 14:44
Происшествия

Валуев высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова

ProstoProSport 05:50
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Футбол

Юрист Черчесова высказался о возможности тренера возглавить «Спартак»

Юрист главного тренера сборной России Станислава Черчесова Алан Агузаров поделился мнением о шансах специалиста возглавить московский "Спартак".
Газета.Ru 01:33
Футбол

Клопп: «Думаю, мы еще увидим прежнего Гетце»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил перспективы полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце.
Sport24.ru 03:23
Культура

Первый канал объяснил показ протестов в США вместо титров «Брата-2»

Первый канал дал разъяснение показа протестов в США вместо титров «Брата-2».
Evo-rus.com 02:43
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Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 получил магнитную зарядку

В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 06:46
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Футбол

Стерлинг указал на отсутствие темнокожих тренеров в АПЛ

Soccer.ru вчера в 23:49
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Футбол

ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно

ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 вчера в 01:45
Футбол

Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА

REGNUM вчера в 09:14
Общество

Во временном госпитале «Ленэкспо» в Петербурге рухнул потолок

REGNUM 03:12
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Происшествия

В Красноярске задержали подростков за изготовление бомб

Управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело в отношении трех 14-летних подростов, подозреваемых в изготовлении взрывных устройств.
Коммерсантъ 05:25
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Футбол

Уткин назвал Мостового лучшим футболистом в истории России

Российский комментатор Василий Уткин рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории российского футбола.
ProstoProSport вчера в 07:12
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Хоккей

Китайский «Куньлунь» может перебраться в Сочи

Среди двух потенциальных арен могут быть выбраны стадионы в Сочи («Шайба», «Большой») и Мытищах («Арена Мытищи»), пишет «Газета.ру».
Кубанские новости 00:57
Шоу-бизнес

Последняя программа с покойной Норкиной вышла в эфир

Слово и Дело вчера в 12:50
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Происшествия

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, отобранных у инкассаторов

В Красноярске нашли более 2 миллионов рублей, которые грабители отобрали у инкассаторов 30 мая, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 06:21
Футбол

Хеведес расторг контракт с «Локомотивом»

«Локомотив» пошел навстречу игроку. Контрактное соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Vprognoze.ru вчера в 15:32
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Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
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Футбол

Погребняк, переболевший коронавирусом, будет тренироваться индивидуально до середины июня

Ранее 36-летний нападающий переболел COVID-19. Игрока выписали из больницы 2 июня.
Bookmaker-ratings.ru 06:41
Происшествия

Родственники рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым водителе фургона

Народные новости 03:52
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
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Политика

В Кремле прокомментировали идею урезать зарплаты топ-менеджерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею законодательно урезать зарплаты топ-менеджеров российских госкорпораций до уровня, связанного с вознаграждением главы правительства.
Lenta.ru 06:47
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Технологии

«ВКонтакте» преобразует голосовые сообщения в текст

"ВКонтакте" создала технологию распознавания аудиосообщений, благодаря которой пользователи получат возможность читать голосовые сообщения.
Piter.tv 06:37
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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