Правительство отменило свое постановление о запрете на вывоз из России медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты (СИЗ). Постановление об этом, подписанное 30 апреля, опубликовано 3 мая на портале правовой информации.

Правительство сняло запрет на вывоз из России медицинских масок

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