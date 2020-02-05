Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
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Правительство поддержало законопроект о реформе ОСАГО. Но без увеличения выплат

URA.Ru05 февраля в 19:23

ОСАГО будет новым, а выплаты старыми

Рамблервчера в 01:33

В правительстве поддержали реформу ОСАГО без увеличения выплат

ФедералПрессвчера в 00:48

Тариф по месту жительства

Российская газетавчера в 10:00

Правительство поддержало депутатский законопроект о реформе ОСАГО

Коммерсантъ05 февраля в 17:37

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Ведомости05 февраля в 17:09

Правительство одобрило депутатский законопроект о реформе ОСАГО - Аксаков

Финмаркет05 февраля в 05:12
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля едва не был сбит пассажирский лайнер

Российская газета вчера в 23:25
Общество

«Союз МС-13» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказгана.
ТАСС вчера в 04:13
Технологии

Пользователям Android рекомендовали удалить 24 опасных приложения

Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.
ToDay News Ufa 05 февраля в 14:35
Шоу-бизнес

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки

Татьяна Тарасова обратилась к Петру Чернышеву со словами поддержки Татьяна Тарасова поздравила Петра Чернышева с днем рождения.
Экспресс газета вчера в 07:03
Технологии

Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:24
Авто

Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком

Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Коммерсантъ 05 февраля в 07:44
Политика

Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах

Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
РБК 05 февраля в 16:00
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru вчера в 05:54
Общество

Путин подписал закон о праве детей на жилье после развода родителей

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, обязывающий родителей после развода обеспечить жильем детей.
Известия вчера в 19:43
Спорт

Винер-Усманова призвала оставить Солдатову в покое

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова заявила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не пыталась покончить с собой и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при.
RT на русском вчера в 13:58
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy M31 получит камеру с сенсором на 64 Мп

Rusargument вчера в 02:54
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

В Грозном совершено нападение на обозревателя «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину, говорится на сайте издания.
РБК вчера в 16:45
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Общество

Польша отказалась от российского угля

Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.
Lenta.ru вчера в 06:14
Авто

Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana

Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.
АвтоВзгляд вчера в 04:37
Общество

Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Газета.Ru 05 февраля в 10:27
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС 04 февраля в 18:38
Футбол

«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»

«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Спорт-Экспресс 05 февраля в 14:24
Здоровье

В Воронеже при внематочной беременности родился здоровый ребенок

Обозреватель Врн 05 февраля в 00:01
Здоровье

Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 636

В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
ТАСС вчера в 18:20
Армия и оружие

Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике

Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.
Красная весна 05 февраля в 09:26
Киберспорт

Оба состава OG выступят в отборочных на ESL One Los Angeles 2020

OG сообщила, что в отборочных на ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 сыграют оба состава клуба.
CyberSport.ru 05 февраля в 15:55
Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна сменила имидж

Sputnik Армения вчера в 22:58
Политика

Путин назначил начальника Уральского управления СКР

«Подполковника юстиции Обоскалова Виктора Ивановича [назначить] руководителем четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.
NashGorod.ru вчера в 23:45
Происшествия

Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Известия вчера в 12:04
Хоккей

«Каролина» выиграла у «Аризоны», Свечников оформил дубль

Матч ТВ вчера в 23:34
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Происшествия

Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана

В январе СК вышел с ходатайством о заочном аресте Кана в рамках дела об убийстве бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося добычей краба, в октябре 2010 года.
РБК вчера в 02:51
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