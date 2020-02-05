Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).

Технологии Пользователям Android рекомендовали удалить 24 опасных приложения Пользователи рискуют личными данными, так как эти приложения требуют слишком много разрешений на доступ к системе.

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Политика Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.

Политика Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.

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Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Общество Польша отказалась от российского угля Вице-премьер Польши Яцек Сасин заявил, что государственные компании страны откажутся от закупок угля в России.

Авто Новый Renault Duster получил двигатель и салон от Arkana Французский автопроизводитель опубликовал первые фото обновленного Duster второго поколения, который компания намерена продавать в Бразилии, а так же на других рынках Латинской Америки.

Общество Путин предложил наказывать наживающиеся на коронавирусе аптеки Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выявления аптек, который завышают цены на медицинские маски и препараты на фоне эпидемии нового типа коронавируса 2019-nCoV.

Политика Володин объяснил демографический провал России курсом СССР Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.

Происшествия В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.

Армия и оружие Вице-адмирал ВМС США заявил об опасности русских подлодок в Атлантике Корабли американских военно-морских сил больше не могут чувствовать себя в безопасности в Атлантическом океане из-за возросшей активности подводных лодок российского флота, заявил командующий 2-м флотом вице-адмирал ВМС США Эндрю Льюис 5 февраля в Центре стратегических и международных исследований, сообщает портал Military.com.

Политика Путин назначил начальника Уральского управления СКР «Подполковника юстиции Обоскалова Виктора Ивановича [назначить] руководителем четвертого следственного управления ГСУ Следственного комитета Российской Федерации», — говорится в документе.