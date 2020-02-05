Экономика
ВедомостиПравительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
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Правительство поддержало законопроект о реформе ОСАГО. Но без увеличения выплат
URA.Ru05 февраля в 19:23
Правительство одобрило депутатский законопроект о реформе ОСАГО - Аксаков
Финмаркет05 февраля в 05:12
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