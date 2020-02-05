Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
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Тариф по месту жительства

Российская газетавчера в 10:00

ОСАГО будет новым, а выплаты старыми

Рамблервчера в 01:33

В правительстве поддержали реформу ОСАГО без увеличения выплат

ФедералПрессвчера в 00:48

Правительство поддержало законопроект о реформе ОСАГО. Но без увеличения выплат

URA.Ru05 февраля в 19:23

Правительство поддержало депутатский законопроект о реформе ОСАГО

Коммерсантъ05 февраля в 17:37

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Ведомости05 февраля в 17:09

Правительство одобрило депутатский законопроект о реформе ОСАГО - Аксаков

Финмаркет05 февраля в 05:12
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Общество

Путин подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

REGNUM вчера в 11:51
Политика

Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
REGNUM вчера в 23:11
Здоровье

В Екатеринбурге выбрали место для карантина граждан Китая

В Екатеринбурге нашли площадку для помещения граждан Китая на карантин. Об этом сообщает пресс-служба свердловского минздрава.
REGNUM 00:24
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Месси хочет уйти из «Барселоны»

Gazeta.SPb вчера в 16:35
Политика

Володин объяснил демографический провал России курсом СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в связи с демографической ситуацией призвал взять ответственность за 70 лет, когда регионы кормили союзные республики, передает корреспондент ИА REGNUM 6 февраля.
REGNUM вчера в 04:37
Наука

Капля воды осветит сто светодиодных ламп: на основе капель создан уникальный генератор электричества

Специалисты Университета Гонконга создали уникальный генератор электричества на основе капель.
Экология Регионов вчера в 01:38
Происшествия

В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки

Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество

Жан-Поль Готье назвал причину «некрасивости» русских мужчин

Взгляд.ру вчера в 09:09
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
Здоровье

Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом

Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Южный Федеральный 04 февраля в 12:55
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Политика

МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
RT на русском вчера в 19:20
Политика

Британия решила снять с России часть санкций

Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Lenta.ru вчера в 14:08
Гаджеты

Xiaomi Mi 10 получит новую оперативную память LPDDR

Американская компания Micron Technology начала серийное производство новых модулей памяти LPDDR5, первым гаджетом с новым модулем станет Xiaomi Mi 10.
МонаВиста вчера в 10:40
Культура

СМИ уличили новое шоу Ксении Собчак на Первом канале в плагиате

Народные новости вчера в 22:40
Технологии

В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России

Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
ТАСС 00:41
Политика

Абэ намерен углублять отношения с Россией и заключить мирный договор

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.
РИА Новости вчера в 23:51
Общество

Евгения Маркова стала новым директором «Роскино»

Новым директором "Роскино" назначена Евгения Маркова. Об этом Маркова в пятницу сообщила ТАСС.
ТАСС 01:20
Армия и оружие

В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новости вчера в 22:59
Энергетика

Нефть установилась выше $56 за баррель

К настоящему моменту апрельские фьючерсы Brent выросли на $2,26 (4,19%), до $56,22 за баррель.
REGNUM 05 февраля в 12:45
Армия и оружие

Президент Турции поставил Москве и Дамаску военный ультиматум по Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил Москве и Дамаску о военном ультиматуме по Сирии.
Avia.pro 05 февраля в 19:01
Политика

Получение российского гражданства упростят

Процедуру получения российского гражданства упростят.
Lenta.ru вчера в 22:14
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 636 человек

Общее число жертв коронавируса в материковом Китае увеличилось до 636 человек.
Росбалт вчера в 19:44
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Лиза Виттоцци: «На ЧМ-2019 Вирер отказалась бежать эстафету, чтобы взять медаль в личной гонке. Это выбило меня из колеи»

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци сообщила, что ее подруга по команде Доротея Вирер отказалась бежать эстафету на ЧМ-2019 в Эстерсунде.
Sports.ru вчера в 12:44
Наука

После атаки на ФИАН из института увольняются сотрудники

После октябрьских обысков силовиков в Физическом институте академии наук и возбуждения уголовного дела контрабанде оптических стекол из учреждения по собственному желанию уволились шесть специалистов.
Газета.Ru 00:39
Космос

Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи

Lenta.ru вчера в 22:34
Спорт

Пять гандболистов пожизненно отстранены от вызова в сборную России

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подвел итоги выступлений мужской сборной России на чемпионате Европы-2020, где команда заняла 22 место из 24.
Вести.Ru вчера в 10:33
Футбол

«Барселона» вслед за «Реалом» вылетела из Кубка Испании

"Барселона" вслед за "Реалом" выбыла из Кубка Испании, уступив "Атлетику" - 0:1. Впервые за десять лет в полуфинале турнира не оказалось двух испанских грандов.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

Госзакупки за рубежом захотели жестко ограничить

Власти России захотели жестко ограничить правила госзакупок за рубежом.
Lenta.ru 01:00
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