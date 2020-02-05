Экономика

ВедомостиВедомостиПравительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
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Тариф по месту жительства

Российская газета10:00

ОСАГО будет новым, а выплаты старыми

Рамблер01:33

Правительство одобрило депутатский законопроект о реформе ОСАГО - Аксаков

Финмаркетвчера в 05:12

Правительство поддержало законопроект о реформе ОСАГО. Но без увеличения выплат

URA.Ruвчера в 19:23

Правительство поддержало депутатский законопроект о реформе ОСАГО

Коммерсантъвчера в 17:37

Правительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат

Ведомостивчера в 17:09

В правительстве поддержали реформу ОСАГО без увеличения выплат

ФедералПресс00:48
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
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Инвест-Форсайт 17:51
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Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
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США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы

Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
RT на русском вчера в 13:13
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Производители объяснили разницу в использовании медицинской маски и респиратора

В ООО «Респираторный комплекс» сообщили радиостанции «Говорит Москва», что медицинские маски не способны спасти от вирусов — их нужно использовать уже заболевшим людям.
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Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке

США одержимы идеей диктата в латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо.
RT на русском 18:07
Культура

Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате

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Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей

ТАСС Наука вчера в 15:16
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Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»

Вести.Ru вчера в 11:00
Экономика

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
РБК 16:00
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
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Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»

Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
МИР 24 12:06
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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
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Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек

Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
BFM.ru вчера в 09:13
Происшествия

На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном

На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
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Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств

Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
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Слух: новый «Бэтмен» станет перезапуском Batman: Arkham

Новую Batman: Arkham от авторов «Летописи» из WB Montreal до сих пор не анонсировали, но вокруг проекта продолжают возникать слухи.
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Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки

Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
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Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.
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ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
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Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом

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В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека

В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
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В Индии из водопроводных кранов полился алкоголь

Lenta.ru 15:43
Армия и оружие

Сирийская армия вошла в город Саракиб

В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Вести.Ru 15:16
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В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Газета.Ru 05:54
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