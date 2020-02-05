Экономика
ВедомостиПравительство согласилось реформировать ОСАГО без увеличения выплат
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила положительное заключение на депутатский вариант законопроекта: он не содержит «спорных» поправок, заявил на заседании комитета по финансовому рынку Аксаков (его цитирует «Интерфакс»).
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Политика
Зюганов заявил, что Пенсионный фонд ограбил Россию
Пенсионный фонд ограбил все население России на сотни миллиардов.
Политика
МВД вернуло генерала из Росгвардии
Специалист по оружию и ЧОПам назначен на место арестованного полицейского Вместо арестованного в сентябре 2019 года Александра Мельникова должность первого замначальника главка МВД, обеспечивающего общественную безопасность, в соответствии с указом президента займет генерал Леонид Веденов.
Здоровье
Число умерших от коронавируса в Китае возросло до 633
В Пекине (274 случая заражения) умер один человек.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Политика
США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене
В ходе спецоперации США в Йемене был убит основатель и главарь террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове»* Касим Аль-Райми, заявил американский президент Дональд Трамп.
Политика
Макрон обвинил Россию в попытках исказить историю Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Польшу заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
Политика
США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2»
США собираются ввести новые ограничительные меры против газопровода «Северный поток-2», которые затронут европейские кампании, сообщает Handelsblatt.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Здоровье
Производители объяснили разницу в использовании медицинской маски и респиратора
В ООО «Респираторный комплекс» сообщили радиостанции «Говорит Москва», что медицинские маски не способны спасти от вирусов — их нужно использовать уже заболевшим людям.
Политика
Лавров заявил об одержимости США идеей диктата в Латинской Америке
США одержимы идеей диктата в латиноамериканском регионе и пытаются возродить однополярную модель мироустройства, отметил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Эбрардо.
Культура
Шоу Собчак на Первом канале обвинили в плагиате
Наука
Ученые завершили масштабную генетическую «перепись» раковых опухолей
Кино
Американская киноакадемия опубликовала список победителей «Оскара»
Экономика
Счетная палата назвала главные проблемы российской науки
В течение последних двух лет в России продолжается разработка закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности", который должен решить, в частности, проблемы, связанные с механизмами господдержки науки.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Шоу-бизнес
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов «Иванушек»
Продюсер Игорь Матвиенко раскрыл причины смерти солистов поп-группы «Иванушки International» Игоря Сорина и Олега Яковлева, сообщает АиФ.ru.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Происшествия
На журналистку «Новой газеты» и адвоката напали в Грозном
На журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину напали в Грозном, адвоката избили. Об этом сообщает «Новая газета».
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
Группа врачей-онкологов была задержана в Москве за хищение лекарств на сумму свыше 100 млн рублей.
Игры
Слух: новый «Бэтмен» станет перезапуском Batman: Arkham
Новую Batman: Arkham от авторов «Летописи» из WB Montreal до сих пор не анонсировали, но вокруг проекта продолжают возникать слухи.
Спорт
Наставник Солдатовой опровергла информацию о попытке суицида гимнастки
Тренер четырехкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко сообщила о том, что ее подопечная не предпринимала попыток покончить жизнь самоубийством.
Политика
Лавров: Россия находится в контакте с Турцией по ситуации в Идлибе
Россия и Турция находятся в контакте по напряженной ситуации, которая складывается в провинции Идлиб Сирийской Арабской Республики.
Общество
ВОЗ заподозрила международную компанию в распространении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала расследование в отношении международной компании, которая в прошлом месяце устроила деловую встречу своих сотрудников со всего мира в Сингапуре, сообщает Reuters.
Здоровье
Искусственный интеллект предсказал 2,5 млрд зараженных коронавирусом
ИИ выдал результат: коронавирус 2019-nCoV может заразить 2,5 млрд человек в течение 45 дней, из них 52,9 млн погибнут.
Происшествия
В результате схода лавины в Турции погибли 23 человека
В турецкой провинции Ван в результате обрушения лавины погибли 23 человека. Об этом сообщает агентство Hurriyet.
Армия и оружие
Сирийская армия вошла в город Саракиб
В расположенный в провинции Идлиб город Саракиб вошли подразделения сирийской правительственной армии, военнослужащие уже приступили к разминированию территории.
Происшествия