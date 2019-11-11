Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. В итоге государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в "Ростелекоме" с долей 51,4%.

с чего всё началось

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с документами, а также представитель вице-премьера Максима Акимова.

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