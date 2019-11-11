Экономика
РБКПравительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2
В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с документами, а также представитель вице-премьера Максима Акимова.
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с чего всё началось
Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию "Ростелекома", которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб. В итоге государство на ближайшие четыре года сохранит контроль в "Ростелекоме" с долей 51,4%.Коммерсантъвчера в 17:25
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Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
Происшествия
Суд в Петербурге изберет меру пресечения доценту СПбГУ Олегу Соколову
Накануне, как пишет интернет-издание «Фонтанка», доцента поместили в изолятор.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Политика
Ляшко заявил, что Украина прекратит закупки электроэнергии у России
Экс-депутат Верховной рады и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил, что украинские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
RT на русском вчера в 18:56
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
Как списать часть долгов по ипотеке Схема списания для многодетных работает следующим образом: клиенты подают заявление и документы в банк, где брался ипотечный кредит, кредитная организация их проверяет и передает оператору программы — "Дом.РФ", который делает финальную проверку заявок.
РБК вчера в 22:02
Общество
Скончался Павел Пичугин, известный как «Паша Фейсконтроль»
Радио Маяк вчера в 08:06
Политика
Юморист Максим Галкин смеется над политикой России и Путиным
Стоит напомнить, что Максим Галкин ведет несколько шоу на федеральном канале.
U74.Ru вчера в 01:10
Политика
В США заявили об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что Соединённые Штаты не готовы вечно оказывать Украине военную помощь и надеются на договорённости между Киевом и Москвой.
RT на русском вчера в 12:13
Космос
Женщины впервые посетили открытый космос без мужчин
UfacityNews.ru 08 ноября в 07:03
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
По мнению экспертов, стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем - на 25%.
Газета.Ru вчера в 20:50
Общество
«Ростелеком» не подтвердил сбой в работе в Сибири и на Дальнем Востоке
«Ростелеком» не зафиксировал никаких сбоев в работе сети, прокомментировал РБК представитель компании сообщения о неполадках в Сибири и на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 12:07
Авто
Эксперты рассказали о правилах поведения при отказе тормозов
Эксперты по выживанию рассказали, что нужно делать в случае внезапной поломки тормозной системы.
iReactor вчера в 14:36
Политика
Американские СМИ назвали «худший кошмар» для России и Китая
Возможное начало продажи США атомных подводных лодок союзникам стало бы «худшим кошмаром» для Китая и России.
РБК вчера в 19:25
Фигурное катание
Туктамышева представила показательную программу на этапе Гран-при
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева представила показательный номер на этапе Гран-при в Китае.
Газета.Ru вчера в 04:07
Общество
Полностью отказались от наличных денег только 2% россиян
Большинство россиян не могут полностью отказаться от наличных из-за отсутствия интернета в удаленных населенных пунктах, а также отсутствия инфраструктуры для приема карт в малых торговых точках и предприятиях сферы услуг.
Взгляд-инфо вчера в 23:56
Шоу-бизнес
Сын Валерии назвал отца Александра Шульгина тираном и извергом
Старший сын Шульгина Артемий не согласен с характеристиками, которые бывшая невеста дает его отцу.
Телеканал 360° вчера в 14:22
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru вчера в 16:33
Общество
В Гидрометцентре рассказали, когда наступит климатическая зима
Пока же, как пояснил "Российской газете" исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, стоит сезон предзимья - период между осенью и зимой.
Российская газета вчера в 09:11
Футбол
Рэпер Баста купил ростовскому СКА новый автобус
Перед матчем СКА — Волгарь на стадионе ростовским армейцам вручили ключи от нового автобуса, дизайн которого социальных сетях выбрали болельщики. pic.twitter.com/5g7EWma0Av — ФК СКА (Ростов-н/Д) (@fcskarostov) November 10, 2019 Напомним, в сентябре Баста официально стал владельцем футбольного клуба СКА Ростов-на-Дону.
Нева Спорт вчера в 08:09
Космос
Американский спутник TESS сделал панораму Млечного пути
Сусанин 09 ноября в 13:39
Наука
Фронтир нейронаук. Хроническую боль у мужчин и женщин сравнили
В зависимости от критериев (некоторые стандарты считают хронической боль, длящуюся три месяца, некоторые – полгода, особо ретивые теоретики призывают считать хронической боль, если она длится не менее года) и географии поражает от 10% до 55% населения.
Индикатор 08 ноября в 11:57
Политика
Депутат бундестага заявил о российском Крыме
Депутат немецкого бундестага «Альтернатива для Германии» Антон Фризен заявил, что введенные Евросоюзом санкции против России не смогут изменить статус Крыма.
РБК вчера в 21:25
Происшествия
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последнем разговоре
Газета Metro вчера в 10:51
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09 ноября в 09:25
Армия и оружие
Британский генерал рассказал, почему Россию считают угрозой миру
Глава британского штаба обороны Ник Картер объяснил, почему Россию считают новой мировой угрозой.
News.ru вчера в 15:56
Общество
Тельцам станет хуже, а Рыбы найдут секрет счастья
Невероятный успех ждет тех Овнов, которые работают в творческой сфере. ♉️ Телец ✨ Вы можете почувствовать последствия сильного эмоционального перенапряжения и физической усталости последних дней.
Первоисточник 08 ноября в 12:00
Общество
В Бийске ввели режим ЧС из-за мусора
В алтайском городе Бийск ввели режим ЧС из-за мусора. Об этом агентству «Интерфакс» рассказали в мэрии города.
Авторадио вчера в 23:55
Политика
Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу вслед за США
Россия не станет выходить из Договора по открытому небу в случае, если такое решение будет принято в США.
РИА Новости вчера в 20:58
Футбол
Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма
Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия
Отец участника резонансного свердловского ДТП отрицает подмену мочи
REGNUM вчера в 11:56
Происшествия
В Екатеринбурге на мосту обнаружили мешок в форме трупа человека
ТагилСити.ру вчера в 23:39