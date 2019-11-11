Экономика

РБКРБКПравительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с документами, а также представитель вице-премьера Максима Акимова.
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с чего всё началось

«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Государство снизит голосующую долю в операторе через несколько лет Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2.
Коммерсантъвчера в 17:25

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Правительство определило структуру сделки по консолидации «Ростелекомом» Tele2

Интерфакс01:44

Государство через несколько лет потеряет контроль над Ростелекомом

Эхо Москвы00:31

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

РБКвчера в 18:47

Совладелец Tele2 выкупит допэмиссию «Ростелекома»

News.ruвчера в 19:40

«Ъ»: представитель Акимова подтвердил подписание директив по консолидации Tele2

ТАССвчера в 19:14

«Коммерсантъ» узнал о схеме консолидации «Ростелекомом» Tele2

Ведомостивчера в 19:43

«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Коммерсантъвчера в 17:25
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Армия и оружие

В Минобороны Украины заявили о готовности защититься от РФ

Украинский министр обороны Андрей Загороднюк заявил о готовности страны "самостоятельно защититься от России в случае нападения".
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Историк Соколов заявил в суде о нападении со стороны убитой аспирантки

Историк, профессор СПбГУ Олег Соколов заявил в суде, что убитая им 24-летняя аспирантка Анастасия Ещенко сама напала на него во время ссоры.
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Раскрыт секрет расположения бензобаков в автомобилях

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На Мадонну подали в суд за то, что она перенесла время начала концерта

Поклонник Мадонны Нейт Холландер подал на нее в суд за перенос времени начала концерта на два часа, сообщает Independent.
РИА Новости 08:54
Технологии

Группа ПИК Сергея Гордеева запустит «Убер» для строителей

РБК вчера в 03:34
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WhatsApp принялся навсегда блокировать пользователей. Как этого избежать

Администрация WhatsApp начала пожизненно блокировать пользователей, которые состоят в группах с "подозрительными" названиями.
Российская газета 09:03
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Королева Елизавета расплакалась на военном параде в центре Лондона

Королева расчувствовалась и заплакала, однако с ней сразу заговорила Кейт Миддлтон. Она помогла Елизавете отвлечься от грустных мыслей.
Телеканал 360° 07:55
Авто

Презентация нового поколения Skoda Octavia состоится 11 ноября

Мировая премьера новой Skoda Octavia состоится уже сегодня, в понедельник в Праге.
SpeedMe вчера в 22:21
Кино

Билл Мюррей сыграет в новой части «Охотников за привидениями»

Продюсер новой части «Охотников за привидениями» Дэн Эйкройд подтвердил, что Мюррей появится в очередном фильме франшизы, сообщает Independent.
Inc-news.ru 02:28
Общество

В Стамбуле найден мертвым организатор «Белых касок»

REGNUM 07:37
Происшествия

Падение женщины с детьми из окна в Москве признали убийством

Следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство» по факту падения женщины с двумя малолетними детьми из окна жилого дома на северо-востоке Москвы.
Lenta.ru 02:46
Общество

2% россиян полностью отказались от наличных

Только 2% населения полностью отказались от наличных, свидетельствуют результаты опроса исследовательской лаборатории Левада-центра Levada Lab (есть в распоряжении РБК).
РБК вчера в 23:00
Политика

Украинские военные заявили о завершении разведения сил у Петровского

Украинские военные ранее заявили, что процесс разведения сил и средств в районе поселка Петровское в Донбассе будет проходить в течение трех дней - до 12 ноября.
РИА Новости 07:36
Политика

Песков рассказал о тщательной проверке имущества прокурора Москвы

Контрольное управление администрации президента РФ может, если сочтет нужным, перепроверить декларацию об имуществе главного прокурора Москвы Дениса Попова.
REGNUM 07:27
Политика

Съемочная группа телеканала «Россия 24» попала под обстрел в ДНР

Съемочная группа российского телеканала «Россия 24» попала под обстрел украинских боевиков в районе населенного пункта Ясиноватая.
REGNUM 09:06
Общество

Вице-мэр Челябинска подал в отставку

Вице-мэр по дорожному хозяйству Челябинска Владимир Алейников принял предложение врио главы Натальи Котовой и подал в отставку.
URA.Ru 02:05
Здоровье

Причиной болезни вейперов назвали искусственную форму витамина Е

Анализ образцов жидкости из легких 29 пациентов с болезнью вейперов (EVALI, ассоциированная с употреблением смесей для электронных сигарет или вейпинга болезнь легких) показал, что с наибольшей вероятностью в его возникновении виноват ацетат витамина Е – маслянистая, синтетическая форма этого вещества.
ТАСС Наука 06:31
Общество

Минздрав отреагировал на попадание России в десятку самых пьющих стран

Салагай отметил, что в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9,3 л. В рейтинге же страна заняла седьмое место с показателем 11,1 л на человека в год.
РБК 08:51
Армия и оружие

«Калашников» произведет версию АК-12 под стандарт НАТО

Новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО.
РБК 01:56
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

Ранее сообщалось, что в деле Голунова засекречены только некоторые материалы проверки, в отношении полицейских, которые, по мнению защиты, могли подбросить наркотики журналисту.
Вести.Ru 06:50
Общество

Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru 07:40
Футбол

Матч чемпионата Украины «Динамо» — «Шахтёр» был прерван из-за расизма

Капитан донецкого «Шахтёра» Тайсон подвергся расистским оскорблениям с трибун во время матча 14-го тура Украинской премьер-лиги с «Динамо» (1:0).
RT на русском вчера в 14:47
Происшествия

В воинской части в Бурятии найден мертвым контрактник

Российская газета 08:01
Кино

«Синема 5» в Оренбурге приглашает посмотреть фильм «Доктор Сон»

56orb.ru 08 ноября в 11:10
Армия и оружие

Штурмовики Су-25СМ провели отработку авиаудара на Северном Кавказе

Минобороны России опубликовало видео отработки штурмовиками Су-25СМ удара по командному пункту условного противника.
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Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

Смартфон iPhone XR с памятью 128 Гб на распродаже от AliExpress заявлен по цене ниже 48 тысяч рублей, то есть намного дешевле, чем обычная стоимость на сайте и официальный ценник в России (около 55 тысяч рублей).
Экономика сегодня вчера в 16:10
Общество

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов СберМаркет

Проект запущен на базе Instamart — сервиса доставки продуктов, присоединившегося к экосистеме Сбербанка в сентябре 2019 года.
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В США научились делать водку из воды и воздуха

Профиль 08 ноября в 12:42
Шоу-бизнес

После смерти Михаила Задорнова жены сатирика смогли найти общий язык

Оказалось, что Велта Задорнова иногда приезжает в гости к Алене Бомбиной, с которой ее сблизило общее горе.
Дни24 вчера в 11:54
Футбол

Роналду обматерил Сарри после своей замены в матче с «Миланом»

Газета.Ru 08:31
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