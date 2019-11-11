Экономика

РБКРБКПравительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с документами, а также представитель вице-премьера Максима Акимова.
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с чего всё началось

«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома», которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб.
Коммерсантъ17:25

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«Ростелеком» выпустят из-под контроля

Коммерсантъ17:25

Правительство согласовало сделку по консолидации «Ростелекомом» Tele2

РБК18:47

«Ъ»: представитель Акимова подтвердил подписание директив по консолидации Tele2

ТАСС19:14

«Коммерсантъ» узнал о схеме консолидации «Ростелекомом» Tele2

Ведомости19:43

Совладелец Tele2 выкупит допэмиссию «Ростелекома»

News.ru19:40
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Экономика

Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке

Российские банки массово готовятся снижать ставки по ипотеке, следует из опроса РИА Новости кредитных организаций.
РИА Новости 07 ноября в 19:45
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Раскрыли характеристики будущих смартфонов Samsung Galaxy S11

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Экс-ректор ДВФУ приговорен к 7 годам тюрьмы по делу о растрате

Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке приговорил бывшего ректора Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Сергея Иванца к 7 годам тюрьмы и штрафу в 500 тыс. руб. по делу о растрате.
Коммерсантъ 19:43
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Президент Боливии Моралес подал в отставку

Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
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Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 08 ноября в 11:14
Авто

Салон корейского конкурента BMW X5 сфотографировали без камуфляжа

Корейские папарацци запечатлели переднюю панель вседорожника без маскировки: на снимке виден руль, массивный центральный тоннель и выдвижной экран мультимедийного комплекса.
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Жителя Подмосковья осудили на пожизненный срок за поджог квартиры

РИА Новости 08 ноября в 08:34
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СМИ узнали о попытке снизить срок расчленившему женщину доценту

Защита доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который признался в убийстве и расчленении тела Анастасии Ещенко, рассчитывает, что им удастся добиться максимального снижения наказания для своего клиента, сообщает издание «Фонтанка».
РБК 19:08
Политика

В Румынии началось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах началось в воскресенье в Румынии.
ТАСС 00:39
Политика

Россия останется в Договоре по открытому небу при выходе США

Опрошенные «Известиями» эксперты сошлись во мнении, что с выходом США сам договор не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны.
Известия 18:29
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«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в матче Английской премьер-лиги

Матч "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние годы является не просто игрой тура, но и встречей всего круга Английской премьер-лиги.
Газета.Ru 15:13
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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме под Оренбургом

ТАСС 18:50
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Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах

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Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.
РБК 15:42
Армия и оружие

В США рассказали о «худшем кошмаре» для России

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На Украине заявили о готовности самостоятельно защититься от России

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что страна может самостоятельно защититься от России в случае нападения.
Известия 16:29
Политика

Путин опередил Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин занял первую строчку в рейтинге доверия жителей Донбасса после проведения опроса.
Газета.Ru 06:10
Общество

Чубайс прокомментировал свои слова о лентяях в СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс назвал свои заявления о жизни в СССР, прозвучавшие в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», передергиванием.
Известия вчера в 09:39
Происшествия

Камера сняла преподавателя СПбГУ, выбрасывающего возлюбленную в реку

Камера наружнего наблюдения сняла на видео человека, выбрасывающего под покровом ночи в реку Мойку тяжелый пакет.
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Футбол

«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью

Завершился центральный матч 16-го тура чемпионата России. В Москве местный «Локомотив» принимал «Краснодар».
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Умер Павел Пичугин, известный как Паша FaceControl

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При взрыве заминированного автомобиля в Сирии погибли восемь человек

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Московскому «Спартаку» отказали в визах для поезки в США

Московский "Спартак" отказался комментировать информацию о невыдаче виз на товарищеский турнир в США.
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Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур

Субъекты МСП не пользуются господдержкой из-за сложности процедур Очередной опрос представителей малого бизнеса для расчетов индекса RSBI подтвердил необходимость реформы господдержки сектора — о существовании таких программ знают менее половины опрошенных.
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Матч «Шахтер» – «Динамо» прерывался из-за расизма со стороны фанатов

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«Если встреча не состоится в эти даты, то до конца года лидеры не смогут собраться, а возможно не соберутся в этом формате уже никогда», — отметило издание.
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Максим Алексеевич Акимов
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации с 18 мая 2018 года. Председатель совета директоров ОАО «РЖД» с 2018 года. Первый заместитель руководителя Аппарата правительства Российской Федерации, с июля 2007 по май 2012 года был заместителем губернатора Калужской области.
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