Государство согласовало окончательную схему консолидации «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Предполагается, что в ходе сделки нынешний совладелец Tele2 ВТБ выкупит допэмиссию «Ростелекома», которая может оцениваться примерно в 56 млрд руб.

с чего всё началось

В правительстве 8 ноября подписали директиву по сделке по консолидации «Ростелекомом» Tele2. Об этом сообщили источник газеты «Коммерсантъ», знакомый с документами, а также представитель вице-премьера Максима Акимова.

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