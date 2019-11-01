Футбол
Другой город (Самара)Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов»
Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что самарское правительство хочет сократить бюджетное финансирование клуба. На сезон 2020-21 бюджет "Крыльев" останется без изменений - около 1,6 млрд рублей.
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Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости 17 ноября в 12:38
Космос
Создана первая глобальная геологическая карта Титана
Ин-спейс.ру вчера в 11:00
Политика
Задержанные катера и буксир отдали Украине
Задержанные украинские катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» передали украинской стороне.
Телеканал 360° вчера в 05:25
Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Армия и оружие
Курды заявили, что броневик «российско-турецкого патруля» якобы наехал на местную жительницу
Один из бронетранспортёров сводного российского-турецкого патрульного отряда наехал в посёлке Тири на молодую женщину, в результате чего та получила травму ноги.
Военное обозрение вчера в 23:23
Общество
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге окончательно передали горожанам
КП - Екатеринбург 00:54
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Министерство внутренних дел и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автомобильные номера.
RT на русском 00:11
Гаджеты
13-дюймовый MacBook Pro станет современнее в следующем году
Вышедший недавно 16-дюймовый MacBook Pro хоть и нельзя назвать полностью новой моделью, всё же он имеет весьма немало изменений относительно предшественника.
iXBT.com 01:48
Политика
В Кремле назвали дату саммита «нормандской четверки»
Встреча лидеров в "нормандском формате" состоится 9 декабря в Париже, подтвердили в Кремле.
Российская газета вчера в 06:00
Общество
В РЖД представили прототип новой плацкарты
РЖД в рамках ежегодной выставки «Транспорт России» представили прототип новой плацкарты в натуральную величину с модульным пространством для каждого пассажира.
RT на русском 00:26
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту
"Газпром" направил украинскому "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа.
Газета.Ru вчера в 08:58
Автоспорт
Глава «Торо Россо» высказался о выступлении Квята на Гран-при Бразилии
Глава итальянской скудерии "Торо Россо" Франц Тост высказался о выступлении российского гонщика Даниила Квята на Гран-при Бразилии в чемпионате мира по кольцевым автогонкам в классе "Формулы-1".
Газета.Ru 17 ноября в 23:28
Шоу-бизнес
Друг показал МакSим без фильтров и фотошопа
Певица пыталась замаскировать свои недостатки На днях в "Инстаграме" появилось селфи аранжировщика Сергея Купцова с поп-исполнительницей МакSим.
WomanHit.ru вчера в 10:16
Авто
Электрический седан BMW i4 сможет развивать 530 сил
Выяснилось, что электромотор развивает 390 кВт (530 л.с.), то есть по отдаче находится на одном уровне с двигателем V8 4.4.
Драйв вчера в 08:34
Шоу-бизнес
Ветлицкую в новом образе приняли за Шэрон Стоун
Интерес фанатов подогрел стилист артистки Вадим Галаганов, опубликовавший снимок певицы в новом образе.
ФАН 02:15
Наука
Ученые обнаружили на плато Наска изображающие монстров рисунки
Во время исследования плато Наска, находящегося в Перу, ученые обнаружили там изображающие монстров рисунки.
Актуальные Новости 17 ноября в 03:27
Единоборства
Выходившая на бои MMA в хиджабе спортсменка умерла на турнире в Англии
Британка иранского происхождения Саида Саи Алетаха умерла после поражения на любительском турнире по MMA в Великобритании.
Газета.Ru 02:02
Наука
Кетогенная диета защитила мышей от гриппа
Группу грызунов перевели на диету с умеренным содержанием белков и высоким содержанием жиров, после чего заразили вирусом гриппа А. В период болезни животные сохранили вес, у мышей зафиксировали меньше вирусов в легких, показатель выживаемости оказался более высокий по сравнению с группой грызунов, которые потребляли пищу с высоким содержанием углеводов.
МедиаПоток 16 ноября в 06:22
Энергетика
Мировые цены на нефть незначительно снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 19 ноября.
RT на русском 00:24
Шоу-бизнес
Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии
Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия вчера в 18:39
Политика
На Украине сравнили плохие решения при Зеленском и Порошенко
По ряду принятых на Украине решений президент Владимир Зеленский хуже своего предшественника Петра Порошенко, заявила 18 ноября бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в интервью телеканалу NewsOne.
REGNUM вчера в 22:39
Армия и оружие
ВСУ обвинили в ранении бойца «российское командование»
В произошедшем обвиняют даже не ЛНР, а «российское командование».
Новостной фронт 00:43
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Автоновости дня 17 ноября в 06:48
Политика
Более 60% жителей России одобряют деятельность Путина
Как сообщало ИА REGNUM, количество граждан, одобряющих деятельность Владимира Путина на посту президента России, за месяц выросло на 2% — с 68% сентябре до 70% в октябре.
REGNUM вчера в 04:11
Общество
В Роскачестве рассказали, как определить дома качество вина
Физико-химический анализ вина дома не проведешь. Оценивая внешний вид вина, нужно обратить внимание на чистоту и прозрачность.
Российская газета 00:00
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник вчера в 06:18
Политика
В Тбилиси спецназ применил водометы для разгона протестующих
Ведомости вчера в 08:43
Киберспорт
В CS:GO вышла операция Shattered Web
В ночь на 19 ноября Valve выпустила операцию Shattered Web для CS:GO.
CyberSport.ru 01:47