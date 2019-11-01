Футбол

Другой город (Самара)Другой город (Самара)Правительство сократит финансирование «Крыльев Советов»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал, что самарское правительство хочет сократить бюджетное финансирование клуба. На сезон 2020-21 бюджет "Крыльев" останется без изменений - около 1,6 млрд рублей.
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